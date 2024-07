Alegría y Catalá aseguran que Valencia sigue con opciones para ser sede del Mundial 2030

Valencia no está descartada como subsede del Mundial de fútbol 2030 y su candidatura puede optar aún a acoger partidos del campeonato si traslada a la FIFA "garantías y certezas" sobre la finalización del nuevo estadio de Mestalla, que sería el recinto adecuado para albergar un evento al más alto nivel. Así lo ha afirmado este miércoles la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, en la ciudad del Turia, donde ha compartido agenda con la alcaldesa María José Catalá. La responsable municipal ha confirmado que el Ayuntamiento trabaja para desbloquear el reinicio de las obras y ha añadido que "lo importante es que la candidatura sigue en marcha".

La responsable de Deportes explicó que el Gobierno de España mantiene actualmente conversaciones con Portugal y Marruecos, los otros dos países organizadores del campeonato, ya que se trata de un "proyecto de país". Según expuso, el compromiso del Gobierno es "plantear una opción de máximos, es decir, que todas aquellas candidaturas que vayan respaldadas con una propuesta solvente que nazca además también del consenso de sus propios territorios puedan optar a ser sede para este Mundial 2030".

En el caso del estadio del Valencia CF, recordó que "ahora mismo" falta ese acuerdo por parte de las autoridades locales con el propietario del club, el singapurense Peter Lim. Y añadió en este punto que, "si trasladan todas las garantías que la FIFA ha solicitado, podrá optar lógicamente a ser también sede".

Alegría indicó que el expediente definitivo se cierra el próximo 31 de julio y es la FIFA quien tiene que anunciar definitivamente cuáles serán esas sedes. "Pero, lógicamente, --matizó-- también es necesario que se trasladen unas garantías y unas certezas, que es lo que está pidiendo la FIFA y que, por cierto, es lo que han aportado todas las que se han presentado", agregó.

Por su parte, Catalá afirmó que en el Gobierno municipal están "trabajando" un acuerdo político con Vox, el socio minoritario del PP, para aprobar las fichas urbanísticas y desbloquear así la situación del nuevo estadio. Asimismo, consideró que la disposición de la administración central a que Valencia logre ser subsede es "favorable" y destacó que "lo importante es que Valencia sigue ahí, Valencia como ciudad sigue, la candidatura sigue en marcha y eso es importante, esto se hace paso a paso y vamos a seguir andando", manifestó sobre las expectativas de la ciudad.

En cuanto a la licencia, Catalá subrayó que se trata de "una tramitación administrativa que, desde luego, no depende de ningún tipo de criterio político" por parte de la Corporación. Según explicó, faltaba un informe de una última entidad que no es municipal. "Llegó recientemente, falta analizar ese informe y poco más. Estamos ahí", afirmó. "Ahí la alcaldesa no influye, los funcionarios deciden cuáles son los trámites de una licencia y cuando está todo para poder otorgarla, la otorgan", resumió Catalá.

Apoyo económico para centros deportivos

La alcaldesa de Valencia pidió a la ministra de Deportes colaboración económica para poder afrontar los proyectos la Residencia de Élite de deportistas de La Pextina y la remodelación del Velódromo Luis Puig. En la actualidad el Complejo Deportivo de Petxina es sede de tres de los siete programas de tecnificación deportiva estatal y el Ayuntamiento ya ha comenzado los trámites administrativos para estudiar la reapertura de la residencia de deportistas que dispone de 42 habitaciones y 114 plazas y permanece cerrada y convertida en almacén por parte del anterior equipo de gobierno.

El Consistorio también tiene pendiente la remodelación y puesta a punto del Velódromo Luis Puig, que además de albergar el programa de ciclismo, será sede del Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta del 2027, y "necesitará de la correspondiente modernización para albergar un evento de estas características", concluyó.