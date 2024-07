Los 'influencers' más famosos de Cantabria

Tras conocer a las 'influencers' madrileñas más famosas y saber quiénes son las creadoras de contenido catalanas del momento, seleccionamos a las estrellas asturianas, gallegas, valencianas, andaluzas, vascas, leonesas, murcianas, canarias, manchegas, extremeñas y las de Baleares que arrasan en las diferentes redes sociales. Ahora es el turno de hacer lo propio con las personalidades más influyentes de Cantabria.

María de la Fuente Merino



María de la Fuente Merino es una influencer de Cantabria que destaca en el campo de la decoración. En Instagram, donde María ya ha superado la barrera de los 200.000 seguidores, la podrás ver "decorando la casa de sus sueños".

Marta Hazas

Marta Hazas en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ / ATRESMEDIA

Marta Hazas (31 de diciembre de 1977, Santander) no solo destaca como actriz, sino también por ser una de las españolas más influyentes. Y no es para menos porque, la última vez que lo comprobamos, Marta estaba muy cerca de llegar al millón de 'followers' en Instagram. ¡Casi nada!

Bárbara Pérez

"Nunca se me habría pasado por la cabeza que me fuera a ver tanta gente, y de hecho todavía lo estoy asimilando", confesó Bárbara Pérez (Santander, 1996) a El Diario Montañés. En Instagram, donde comparte sus looks diarios, se la conoce por su nombre artístico: @barbaraprzz.

Athenea del Castillo

La futbolista Athenea del Castillo. EFE / RODRIGO JIMÉNEZ

Entre las cántabras más influyentes se encuentra toda una campeona del mundo: Athenea del Castillo Beivide (24 de octubre de 2000, Solares).

Lucía Fernández

Lucía Fernández, solo en TikTok, tiene 1,4 millones de seguidores (información actualizada hasta el 3 de julio). La vida de esta 'influencer' santanderina es el tema principal de su libro: 'Empecemos de cero'.

David Bustamante

David Bustamante en la presentación de 'Tu cara me suena'. ATRESMEDIA

Ya en la Academia de 'Operación Triunfo' David Bustamante quiso dejar claro que estaba muy unido a su querida Cantabria, la tierra que le vio nacer, como dice su canción. El cantante, además, tiene 1,5 millones de 'followers' en Instagram.

Teresa Gareche



Teresa Gareche, la actriz santanderina que triunfa en las redes sociales con sus vídeos de tópicos sobre el norte de España, no podía faltar en esta selección.

Elisa García

Elisa García MEDIASET

Elisa García se dio a conocer tras su aparecer en 'La isla de las tentaciones 2', donde se presentó mientras opositaba para ser bombera.