Anabel Pantoja muestra cómo se siente y manda un mensaje a su futuro bebe: ''Gracias por cuidarme y no dejarme sola''

Anabel Pantoja sigue actualizando su estado de salud a través de sus redes sociales. Aunque ha seguido las indicaciones de sus seguidores, su situación no ha parecido mejorar. Entre lágrimas, la influencer ha querido dejar constancia a través de una historia de Instagram como se ha sentido estos últimos días.

''Noches y mañanas complicadas'', así es como la exconcursante de Supervivientes transmitía, con los ojos llenos de lágrimas, su malestar a sus seguidores para dejar constancia sobre su estado.

Aun así, y bajo todo pronóstico, ha querido mandar un mensaje positivo hacia su futuro bebe: ''Ver esto es lo que me hace levantarme y seguir''. ''Gracias bebé por cuidarme, no dejarme sola y levantarme cuando me caigo. Te adoro'', ha añadido.

La frase iba acompañada de una captura de pantalla sobre el estado en el que se encuentra el bebe. La creadora de contenido sigue su evolución a través de una aplicación en la que las embarazadas puedes ver el tamaño que puede tener el retoño en su vientre.

'Story' de Anabel Pantoja INSTAGRAM

Para Anabel Pantoja no está siendo nada fácil esta aventura que supone la maternidad. Hace ya varios días que había pedido ayuda a sus seguidores para poder conciliar el sueño y, aunque hubo un momento en el que avisó que se había recuperado, todavía sigue teniendo problemas.