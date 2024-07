Carla Vigo, sobre su prima, la princesa Leonor: "Estoy muy orgullosa de ella, pero no me gustaría nada estar en su piel"

Carla Vigo estuvo presente este martes en el desfile de José Perea con motivo del Orgullo LGTBI y no desaprovechó su oportunidad para mostrar su apoyo al diseñador y dejar clara su pasión por la moda. Pero también habló sobre su prima, Leonor.

Coincidiendo con la entrega de despachos a la princesa y su despedida de la Academia General Militar con la entrega de despachos, los periodistas de Europa Press le preguntaron por la heredera al trono y aseguró que se ha enterado por Instagram de que "se va a Portugal de viaje oficial".

"Estoy muy orgullosa de ella. No me gustaría nada estar en su piel, la verdad, porque como persona joven que soy, estar en su piel se me haría difícil", declaró la hija de Érika Ortiz. "Va a ser una gran reina".

Además, la actriz también habló de la posibilidad de escribir una autobiografía: "Sí lo he pensado, pero yo creo que, como haga eso... España se cae y a lo mejor me hacen algo a mí. No sé si sería un poco peligroso".

"Sería un poco raro... No sé si hacerlo, la verdad, pero sí que me he planteado hacerlo", añadió. "Creo que mi familia se enfadaría bastante si escribo mis memorias".