El PP fía a Europa la solución a la política migratoria "límite" de Sánchez y pone a Meloni como ejemplo

Alberto Núñez Feijóo vuelve a fiar a la Unión Europea la respuesta a un conflicto nacional. Como ocurrió con la amnistía, el PP culpa a su gobierno de generar inestabilidad en su país y no afrontar, en este caso, la situación "límite" que atraviesan sus fronteras como cree que ha hecho bien la presidenta de Italia. Al igual que con la ley que aspira a borrar el procés, el PP mira a Europa como la institución garantista de cumplir con sus tratados. "Las políticas migratorias deben regirse en el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre Estados miembros, tal y como establece el articulo 80 del tratado de funcionamiento de la Unión", recordó el líder del PP, como en su día defendía que la amnistía no concuerda con los valores de la UE.

El mensaje que lanzó este miércoles Feijóo fue cargado de mensajes hacia sus homólogos europeos. "Me veo en el deber de apelar a la ayuda europea para controlar la inmigración"; "Europa no puede ser ajena a esto porque las fronteras españolas son europeas"; "los retos del fenómeno migratorio no puede recaer en los países de entrada como España, Italia, Grecia...". Pero aún más relevante que el qué fue el cómo.

De una forma inusual, Feijóo marcó posición en un tema tan delicado como es la inmigración frente a grandes líderes internacionales, sobre todo, en presencia de la presidenta de la Comisión Europea: "Esta mañana he tenido la oportunidad de desayunar con Úrsula Von der Leyen sobre la situación irregular en Canarias, que es límite". El líder del PP en España elevó la presión sobre la UE tras reivindicar sus resultados en las elecciones europeas al tiempo que sacó cabeza en el ámbito nacional.

Pero en eso se quedó, en la presión. El popular no llegó a ofrecer una propuesta para frenar la inmigración ilegal. Su equipo defendía después que esto es competencia del Gobierno. Como pueden ser otras materias en las que el PP sí ha presentado planes, véase la reciente Selectividad común para todos los alumnos españoles. El popular tan solo instó a mirar a países vecinos tales como Italia y Grecia que también son puertas de entrada en Europa. "Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos, deriva en un efecto llamada para este verano del que quiero alertar".

Acto seguido salía la secretaria general del PP a rueda de prensa para ratificar las palabras de su presidente. "Hoy el presidente Feijóo ha hecho lo que el presidente del Gobierno no está haciendo y es pedir a Europa que se implique en un problema que está sobrepasando a España y que es un problema de Europa", apuntó Cuca Gamarra. Sin embargo, no aclaró de qué medidas hablaba Feijóo cuando pidió copiar el modelo "exitosos" de otros países miembros.

Fuera de los focos ya son varios altos dirigentes los que hablan directamente de la vía Meloni, que ha llegado a un pacto con Albania para retener ahí a todas las personas que entren por el Mediterráneo con el fin de tener tiempo para estudiar su situación de asilo antes de que entren en Italia, entre otras medidas. Un modelo que ha sido muy criticado por quienes creen que vulnera derechos humanos, pero solicitado por varios Estados miembros de la UE, entre ellos, Grecia.

El modelo Meloni es por el que apuestan los populares en privado. En público, en cambio, solo hablan de un plan nacional al que se acojan todas las comunidades autónomas y una respuesta urgente por parte de Europa. Todas incluidas Cataluña. Precisamente el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, "no ve razonable" la postura de Junts, que ha avisado al Gobierno de que votará en contra de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados si no incluye una disposición adicional que exima expresamente a Cataluña de la obligatoriedad de acogerlos.