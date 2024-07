¿Conseguirán los laboristas su mayor triunfo en Reino Unido desde 1997?

Tanto se adelanta la victoria de los laboristas en las elecciones de Reino Unido de este jueves 4 de julio que cuando llegue, que va a llegar, decepcionará algo las expectativas. Todas las encuestas coinciden en que el partido liderado por Keir Starmer ganará y gobernará con una cómoda mayoría, seguramente absoluta.

Los sondeos anuncian desde hace meses una contundente victoria de los laboristas y eso no ha cambiado ni con la inminencia de las elecciones. Dicen los sondeos que habrá triunfo laborista y, también, un ascenso de los liberal demócratas y de la extrema derecha.

Tan por sentado se da el triunfo de Starmer que sus rivales conservadores ya hablan de cómo tendrá que ser su labor en la oposición. Mel Stride, ministro de Trabajo y Pensiones, dice que "lo que importa ahora es qué tipo de oposición tenemos, qué tipo de capacidad de control del gobierno existe en el Parlamento".

Y eso porque anuncia una victoria laborista que dejará pequeña la última que lograron, la de Tony Blair hace 27 años. "Es probable que veamos la mayoría laborista más aplastante, la mayoría más amplia que este país haya visto jamás. Mucho mayor que la de 1997, mayor incluso que la del gobierno de 1931", asegura Stride.

Más escaños que Blair en 1997

Pero el cálculo del ministro conservador ha podido ser excesivo. Lo señala Andrew Sparrow en The Guardian: "Es exagerado. El gobierno de 1931 tuvo una mayoría de 492, que ni siquiera la encuesta más descabellada predice esta vez". Pero los sondeos sí apuntan a que los laboristas tendrán una mayoría más amplia de la que disfrutó Blair en 1997. La empresa Survation pronosticaba esta semana que los laboristas tendrán "un 99% de probabilidades de ganar más escaños que en 1997".

Pero, como escribe el periodista, no es que Stride quiera ofrecer "un análisis imparcial". En realidad, lo de hablar de una 'supermayoría' laborista es un plan de los tories. Tiene dos objetivos: animar a la gente preocupada por la perspectiva de una mayoría laborista a votar tory y animar a la gente que no es apasionadamente antilaborista a pensar que pueden quedarse en casa mañana sin peligro.

Sunak: 130.000 votos podrían cambiarlo todo

En el programa This Morning de la ITV han preguntado al primer ministro Rishi Sunak por las declaraciones de su ministro y ha rechazado la idea de que haya que dar las elecciones por acabadas. "Lo que Mel estaba haciendo era advertir de lo que una mayoría laborista muy amplia, sin control, significaría para la gente".

El Partido Conservador afirma repetidamente que tan solo 130.000 votos podrían cambiar el resultado en más de 100 circunscripciones. Y a eso se agarra Sunak. "Acabamos de ver unos análisis que muestran que sólo 130.000 personas pueden marcar la diferencia en estas elecciones. Así que, todos los que piensan, "oh, esto es una conclusión inevitable", no, no lo es", ha dicho en televisión.

Frente a esa estrategia de la derecha, Starmer insiste en lo evidente: que nada está hecho y que cada voto cuenta. "Estamos luchando por cada voto y en todo el país, en muchas circunscripciones, se llegará al final", dijo este miércoles en un acto de campaña en Gales. Y añadió: "Llevamos 14 años de caos, división y fracaso. La elección de mañana es para ponerle fin a todo eso".

Lo de dicen las encuestas

Según Survation, los laboristas obtendrían 484 de los 650 escaños parlamentarios (sí, superando el récord de Blair en 1997). El cataclismo que se anuncia para el Partido Conservador tampoco tiene precedentes. Las previsiones apuntan a que obtenga solamente 64 escaños. Si eso ocurre será el peor resultado desde la creación del partido en 1834.

Pero tal vez al final no sea para tanto. Los últimos sondeos dicen que la derrota lo será, pero menos. Una encuesta de Savanta para el Telegraph sobre intención de voto muestra que los conservadores han recortado su distancia respecto a los laboristas a 15 puntos. Esa sería la menor ventaja de los de Starmer en el último mes, según las mediciones de esta empresa demoscópica.

Savanta pronostica un 39% de los votos para los laboristas (un punto más que cuando preguntó entre el 26 y el 28 de junio); un 24% a los conservadores (tres puntos más); a Reform UK, un 13% (un punto menos); a los liberaldemócratas, un 10% (un punto menos); a los Verdes, el 4% (dos puntos menos); y al SNP, los nacionalistas escoceses, el 3% (un punto más).

Otro sondeo, el de Redfield & Wilton Strategies sitúa a los laboristas con un apoyo del 41%, que es un punto menos respecto a la anterior encuesta de esta empresa (del 26 y 27 de junio). Los conservadores de Sunak lograrían el 22% (tres puntos más); Reform UK, del ultra Nigel Farage, un 16% (dos puntos menos); los liberales tendrían un 10% (un punto menos); los Verdes, un 6% (un punto más); y el SNP, un 3% (un punto más).

No es tanto que pierdan los de Starmer como que flojean los de Farage y los liberales. "No es una predicción, pero no creo que debamos sorprendernos si hay un poco de movimiento tardío en estas elecciones. Siempre hemos sabido que hay una buena parte de votantes conservadores vacilantes y de personas que pueden cambiar de opinión en general", ha opinado en X, Keiran Pedley, director de política de la encuestadora Ipsos.