Alma Bollo, embarazada de 8 meses, acaba en el hospital tras un accidente con el coche

Alma Bollo, quien está embarazada de 8 meses, ha sufrido un percance con el coche por el que ha tenido que acudir de urgencia al hospital tras el accidente. Una vez que el susto pasó, la exconcursante de Supervivientes ha explicado lo ocurrido a través de su cuenta personal de Instagram, de esta forma ha lanzado un mensaje a sus más de 240.000 seguidores para tranquilizarles.

La influencer ha empezado el comunicado explicando por qué ha estado desaparecida de sus redes sociales. Uno de los motivos es debido a que la andaluza está centrada en los preparativos del baby shower de su hijo Miguel, al que dará a luz en las próximas semanas.

Después ha continuado revelando el accidente de coche que sufrió. "No me he pasado por aquí porque el día no terminó de la mejor forma. Tuve un percance con el coche, pero, gracias a Dios, todo está bien. Por esto estuve más desaparecida en la segunda parte de la tarde", se ha excusado la creadora de contenido.

Alma Cortés Bollo tras su percance con el coche. INSTAGRAM

Debido al avanzado estado de su embarazo, Alma Bollo acudió a urgencias para asegurarse que su bebé no había sufrido ningún daño. "Fuimos al hospital, revisamos y todo bien", ha revelado antes de finalizar su story de Instagram.

Cabe mencionar que Miguel será su segundo hijo junto a su actual pareja, Miguel, que convertirá a la primogénita, Jimena, en hija mayor y que fue fruto de su anterior relación con Juan José Peña.