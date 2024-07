La nueva sede de Cruz Roja en Lavapiés ayuda con las gestiones, facturas o el uso del móvil

El número 10 de la calle Miguel Servet es la nueva sede de Cruz Roja en el distrito Centro. Muy cerca del Metro de Lavapiés, cuatro mujeres hacen cola para entrar a las oficinas de este servicio social. En su interior, unos treinta trabajadores con chalecos rojos atienden en sus puestos a ciudadanos que acuden en busca de ayuda. Algunos les explican cómo inscribirse en el padrón municipal, otros enseñan a leer las facturas de la luz y otros facilitan los trámites para solicitar ayudas para la conciliación familiar en centros de día.

Este miércoles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado esta nueva oficina ubicada en Lavapiés, y desde dentro ha podido comprobar como trabajan los 380 voluntarios de esta nueva sede. El primer edil ha realizado una videollamada con Carmen, una mujer jubilada que tiene problemas de movilidad y sigue los cursos, charlas y talleres de la Cruz Roja desde su casa gracias a una asistente de voz. "Alexa es una buena amiga y me hace compañía. Siempre me recuerda si tengo médico o el tiempo que va a hacer mañana. Además, me permite conectarme con los trabajadores de Cruz Roja para hablar con ellos y no sentirme sola", explica Carmen.

En la sala contigua, un voluntario ha impartido un curso a una pareja de personas mayores para aprender a utilizar el móvil en acciones del día a día, como gestionar el correo electrónico, como desplazarse en transporte público o como pagar con tarjeta desde el dispositivo. Al mismo tiempo, en otro espacio, una voluntaria ha dado una charla a unas diez personas sobre las opciones de vivienda social a las que pueden acceder en función de sus condiciones socioeconómicas.

Almeida ha querido agradecer a Cruz Roja "la enorme labor que realiza a lo largo y ancho de la ciudad desde el punto de vista social" y ha destacado los numerosos convenios de colaboración entre el Consistorio y Cruz Roja. "Somos conscientes de que sin Cruz Roja sería imposible llegar a muchas de las situaciones de vulnerabilidad que hay en la ciudad", ha destacado. Además, ha agradecido de forma "especial" la labor de los voluntarios, pues "no hay mejor expresión de la bondad humana que dar el tiempo de uno a los demás, y no necesariamente el tiempo libre, para echar una mano.

30 centros de día infantiles de Cruz Roja en Madrid

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha destacado que de los 5,2 millones que la Comunidad de Madrid aporta a Cruz Roja, son 5,2 los que aporta el Ayuntamiento de Madrid, por lo que considera estos centros "un punto clave en la ciudad para llevar a cabo labores sociales".

En concreto, Fernández ha señalado la labor de los 30 centros de día infantiles de Cruz Roja, los cuales se encuentran repartidos por los 31 distritos y atienden a cerca de 1.000 niños. "Este servicio es fundamental para ayudar a las familias a la conciliación laboral, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los padres", ha explicado.

El nuevo centro de Lavapiés sustituye en el distrito Centro al que anteriormente se encontraba en la calle Arquitectura, ya que "Lavapiés es una zona muy demandada por los ciudadanos", ha explicado el delegado. Al mismo tiempo, ha recordado que "es importante la labor de seguridad en el distrito Centro, pero también hay que hacer una labor social y en esta línea es en la que trabaja el Ayuntamiento".