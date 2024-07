Loreena McKennitt: "La pandemia fue el último paso de un proceso que nos ha convertido en adictos a Internet"

En un mundo veloz y agitado, la música de Loreena McKennitt (Manitoba, Canadá, 1957) funciona como un refugio. La cantante, compositora y multiinstrumentalista firma temas capaces de arrullar y de detener la vorágine en la que vivimos.

Uno de sus discos más aclamados y más vinculados a España, The Mask and The Mirror, cumple 30 años y McKenitt lo celebra con una gira internacional que recala en Las Noches del Botánico en Madrid el 8 y el 9 de julio. Es la única artista que se ha atrevido a programar dos conciertos en el ciclo de la capital.

Se ve que el público está ansioso de encontrar solaz en su misticismo: ha agotado entradas para ambas fechas. También toca en Barcelona (auditori Fòrum CCIB, 4 de julio), Murcia (Plaza de Toros, 6 de julio), Sevilla (Plaza de España, 7 de julio), Galicia (Sallent de Gállego, Spain Festival Pirineos Sur, 6 de julio), Vigo (Auditorio de Mar, 10 de julio) y San Sebastián (Kursaal, 12 de julio).

The Mask and the Mirror es el resultado de los viajes de McKenitt para investigar el legado de los celtas y de los árabes en España, un disco con temas como Santiago o The Dark Night of the Soul (Noche oscura del alma, en referencia al poema de San Juan de la Cruz). "El punto de partida fue una exposición sobre el pueblo celta, quizá la más importante que se haya organizado, que vi en Venecia en 1990 o 1991. Allí entendí que su cultura no se limitaba a unas tribus que habían vivido en Escocia, Irlanda y Gales: se habían dispersado por Europa y habían llegado a Asia menor", cuenta.

Así que marchó a Galicia. Y el representante de Warner Music España la guio en su periplo. "Me fascinó la pluralidad de influencias; no solo la celta. La convivencia en España, muchas veces armoniosa, aunque no siempre pacífica, entre árabes, judíos y cristianos".

La influencia celta está muy presente en la música de esta canadiense. CEDIDA

De esa experiencia, surgió la pregunta que conceptualizó el álbum. "Mientras viajaba por España y Marruecos, reflexioné sobre la diferencia entre espiritualidad y religión". ¿Y cómo ha variado su respuesta desde que se la planteó hace 30 años? "Ha cambiado poco: como especie, necesitamos una conexión espiritual. La religión fue una salida a esa necesidad. Pero las religiones se distorsionaron y politizaron".

En los últimos años se ha interesado por los pueblos indígenas de Norteamérica. "Su espiritualidad está enraizada en la naturaleza; la veneran. Comparto esa visión. Es una pena que hayamos perdido el equilibrio, nuestro vínculo con la tierra".

La mayoría de sus discos los ha compuesto viajando, leyendo, devorando documentales… "Escojo una zona y visito lugares arqueológicos. Me inspiró en los sonidos de la calle, en los olores y sabores". De ahí, la imaginería sensorial de sus composiciones, sortilegios que invitan a cerrar el ojo físico, y abrir el espiritual.

Su disco más icónico, 'The Mask and The Mirror Live'. CEDIDA

Con sus composiciones, una mezcla de música celta, pop, folk y world music, McKennitt ha vendido más de 14 millones de álbumes en todo el mundo. Más de una vez se ha etiquetado su música como new age, un género denostado a principios de este siglo y que ha revivido en los últimos diez años.

McKennitt no tiene un smartphone. "Esto es lo que uso", afirma, mientras levanta un rudimentario móvil sin Internet. "La pandemia fue el último paso en un proceso que nos ha convertido en adictos a Internet y en dependientes de las redes sociales. Una situación que está perjudicando la salud mental", afirma.

Falta, dicen, normas para regular lo digital. "Cada vez más personas se dan cuenta de que no vale con la supuesta "comunidad" virtual, de que hace falto lo real".

"Las mujeres seguimos sufriendo por la falta de igualdad. No obstante, en Norteamérica muchos expertos señalan que los niños y adolescentes se están quedando atrás porque el sistema educativo se está feminizando. Debemos avanzar pero teniendo las necesidades de todos".

Sus letras se alimentan de textos antiguos, La dama de Shalott, uno de los mejores poemas de Alfred Tennyson, monólogos de Shakespeare, la balada tradicional The Two Sisters (Las Dos Hermanas)… "Yo no fui a la universidad. En ese sentido, soy autodidacta. De ahí, mis pesquisas sobre los celtas y las abundantes lecturas sobre las que reflexiono en mis canciones. Sobre San Juan de la Cruz, me fascina cómo uso las metáforas para reflexionar sobre un tema tabú en su época: si era apropiado tener una relación directa con Dios, sin intermediarios como los curas".

La canadiense actuará en las noches del Jardín Botánico de Madrid. CEDIDA

Desde 1985 cuando debutó con el disco Elemental, lidera su propio sello, Quinlan Road. “En los 80, en una industria muy masculina no fue sencillo, al principio saqué las ideas del libro How to Make and Sell Your Own Record de Diane Rappaport. Pronto comprendí que el éxito se debe al esfuerzo colectivo de mucha gente".

En este tour, la acompañan cinco músicos con los que ya ha trabajado en otras ocasiones: guitarra, violín, buzuki (también conocida como guitarra del sol), laúd árabe, chelo, batería, bajo…

Después de una tragedia que marcó su vida -la muerte en 1998 de su prometido y el hermano de este, y de un buen amigo mientras viajaban en barco–, McKenitt no volvió a lanzar un álbum hasta el magnífico An ancient muse (2006). Cuando fallecieron, McKennitt estaba en la cumbre de su carrera gracias al disco The Book of Secrets. "Después de la tragedia, creamos una fundación para la seguridad en el mar, y recaudamos entre tres y cuatro millones de dólares. Hubo mucho papeleo: los trámites para que el Gobierno canadiense la reconociese como organización benéfica, revisar las solicitudes para repartir las ayudas…".

Loreena estuvo doce años sin publicar en estudio. Richard Haugthon.

Asimismo, compró un edificio en Stratford y lo convirtió en un centro de familia. Lost Souls (2018) su último álbum de estudio, llegó después de un silencio de 12 años.

"La industria cambió mucho en los noventa, con las descargas gratuitas e ilegales en plataformas como Napster. Ahora solo se puede sobrevivir de las giras".