La segunda edición del vale escolar empieza a circular en Cataluña: el 7% de las familias beneficiadas ya han activado la ayuda

La segunda edición del vale escolar en Cataluña es ya una realidad. Durante la primera semana, un 7% de las familias de los 790 mil alumnos de primaria y secundaria de centros públicos y concertados ya han activado el cheque. Este año, como novedad, además de incluir a estudiantes de la ESO y de FP de grado básico, el vale escolar se podrá descambiar también en los centros y a través de las AFA para, de esta manera, reducir el coste del material escolar. Las familias tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre para canjear los dos vales de 30 euros en los más de 1.850 establecimientos adheridos, y, a hasta el 30 de septiembre, en el caso de escuelas.

A pesar de que la dotación para la ayuda sigue siendo la misma que en el curso pasado (50 millones de euros), el vale se ha reducido de 100 a 60 euros al ampliar los beneficiarios. La consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, ha reiterado este miércoles durante una visita a la librería de Sants Index Books que la reducción del cheque se debe a la falta de Pressupost. Sin embargo, ha destacado que a través de esta iniciativa se permite ayudar a las familias y al comercio de proximidad.

Mas ha destacado que durante el pasado curso escolar cerca del 95% de las 450.000 familias descambiaron el cheque. Sobre el 5% que no participó, la consellera ha asegurado que disponen de "una plataforma muy avanzada" para saber en que qué punto geográfico se ha utilizado y donde no. "Con las cifras recopiladas nos hemos puesto en contacto con los centros donde menos se usó para ayudar y potenciar el uso del vale", ha apuntado.

La consellera Mas Guix se ha reunido con los propietarios de la librería Index Books. César Martínez

La propietaria de la librería, Meritxell Amargós, ha hecho una valoración muy positiva de la primera edición del vale y ha explicado que de momento en la de este curso se han canjeado pocos vales, ya que acaba de empezar. "Los que ya lo han hecho se han llevado cuadernos de verano o libros de lectura", ha apuntado la propietaria.

Los dueños del establecimiento han reconocido que el año pasado había un poco de "desconocimiento" inicial, pero que la campaña se desarrolló sin problemas, gracias a una plataforma "rápida y fácil" y esperan que este año el vale sea más conocido entre las familias.

Mas asegura que defenderán la financiación singular

Por otro lado, Mas ha explicado que todavía no han recibido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio y que están valorando la asistencia. A pesar de todo, ha asegurado: "Iremos a defender donde haga falta la necesidad de hacer este salto adelante con una financiación más justa".

A preguntas de los periodistas, ha añadido que la financiación "singular" no es otra cosa que ganar soberanía fiscal, salir del régimen común que, según ha manifestado, hace 40 años que "genera dependencia e insuficiencia crónica de recursos". Mas ha explicado que las negociaciones "se están llevando a cabo" y no ha concretado si podría asistir ella o no.