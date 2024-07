El marido de Carmen Borrego, José Carlos Bernal, rompe con su anonimato y dará una entrevista a '¡De Viernes!' con su mujer

Hasta ahora, José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, se había mantenido en un discreto segundo plano, pese a la fama de su familia política. El Director de restauración del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, cumplirá diez años de matrimonio con Borrego el próximo día 26, por lo que parece más que probable que este sea el motivo de su comparecencia en un plató de televisión como personaje principal.

Bernal sí estuvo antes sentado en el plató de la última edición de Supervivientes para defender a su mujer mientras participaba en el reality. Sin embargo, hasta ahora nunca había hablado de sí mismo ni de otros miembros de la saga Campos, que atesora noticias semana a semana.

José Carlos goza del favor de toda su familia política. Ya María Teresa Campos, la matriarca, expresó su felicidad cuando su hija se casó con él (eran las segundas nupcias de Borrego, que tuvo un matrimonio fallido con Francisco Almoguera, padre de sus hijos Carmen y José María).

"Estoy muy contenta de que mi hija Carmen haya encontrado al hombre de su vida. José Carlos me ha ayudado mucho, es una persona maravillosa. Él me dijo que era una de las personas que más quería y yo a él... Es un hombre educado, cariñoso, que te da tranquilidad. A Carmen le da tranquilidad, yo sé que me quiere mucho y yo a él también. Mi hija Carmen se merecía ese marido, porque ella lo ha pasado muy mal", dijo la Campos.

Su cuñada, Terelu, ha dicho que es el "cachondo" de la familia, porque siempre tiene un chiste a mano para hacer que lo dramático lo parezca un poco menos. "Sé que lo ha pasado mal y ha sufrido con nuestras diferencias entre mi hija, mi hermana y yo. Los dos sabemos lo que significamos el uno para el otro. Nunca he tenido dudas de eso, y espero que él tampoco. Puede parecer muy machista lo que voy a decir, pero al no tener pareja me siento muy protegida por él", ha señalado orgullosa.

Carmen Borrego es una contertulia habitual en Telecinco. MEDIASET

Su propia mujer ha dicho de él: "Lo que me enamoró de él fue su sentido del humor, aunque a veces tiene unas frases… Su sentido del humor es lo que nos salva en muchas ocasiones".

La pregunta es si José Carlos será interrogado en el plató del programa no solo sobre su estabilidad en pareja, sino también sobre su sobrina, Alejandra, y su sobrino político, Carlo (que le harán tío abuelo en diciembre). Y desde luego, sobre el hijo de su mujer, José María, con quien no mantienen actualmente relación.