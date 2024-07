Feijóo pide "ayuda" a Europa para frenar la inmigración ilegal que "no cesará" ni puede recaer en países de entrada como España

"Me veo en el deber de apelar a la ayuda europea para controlar la inmigración. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en España". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha entonado un tajante discurso sobre la situación "límite" que atraviesa el país, en especial, Canarias, por la llegada masiva de personas de otros países. Un asunto al que, según considera, el Gobierno "ha llegado muy tarde" y del que la Unión Europea no debe sentirse "ajena".

Feijóo ha mostrado contundencia tanto en sus palabras como en la escenificación. Rodeado de los miembros del Partido Popular Europeo en Cascais (Portugal), en el que ahora él cobra más peso tras las elecciones europeas, ha pedido ayuda a Europa para frenar la inmigración ilegal que "no cesará" ni puede recaer en países de entrada como España.

El líder del PP ha alertado de un "efecto llamada" para este verano si no se toman medidas urgentes. Y estas, en su opinión, deben de liderarse desde Europa y siguiendo el modelo de otros países que vecinos que han tomado medidas "exitosas". Por un lado, Feijóo ha recordado que "los retos del fenómeno migratorio no puede recaer en los países de entrada como España, Italia, Grecia" sino que "las políticas migratorias deben regirse en el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre estados miembros, tal y como establece el articulo 80 del tratado de funcionamiento de la Unión".

"Europa no puede ser ajena a esto porque las fronteras españolas son europeas. Es un problema que debemos abordar en común". Una vez que ha dado un toque a Europa, recordando su deber incluso desvelando que ha abordado el asunto con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha recetado tomar medidas en España semejantes a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos. De lo contrario "derivará en un efecto llamada para este verano del que quiero alertar".

Asimismo, Feijóo ha instado a ser conscientes de que el problema migratorio "no cesará si no somos capaces de frenar los flujos de la inmigración ilegal en Europa" y, en su opinión, solo se puede hacer con "acuerdos mutuamente beneficiosos con países de origen como los firmados con Egipto, Túnez o Mauritania". Claro que si "Europa debe estar dispuesta a ayudar a estos países", estos "deben cumplir con su parte y asegurarse que las mafias que trafican con personas no operen en sus costas".

Feijóo ha urgido la ayuda de Europa una vez que su Gobierno ha llegado "muy tarde" a este problema. En este sentido, ha recordado que España es el segundo país de la UE con el mayor número de inmigrantes de fuera de la UE y que el propio Gobierno reconoce que la inmigración ilegal aumentó un 82% en 2023. "La situación de los menores no acompañados es solo la punta del iceberg de un debate que el Gobierno de España lleva aplazando hace meses".