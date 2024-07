Bolaños critica los "argumentos políticos y jurídicos" del Supremo tras su rechazo a amnistiar a Puigdemont

El ministro Félix Bolaños no comparte "ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos" que a su entender contienen los dos autos en los que el Tribunal Supremo rechazó aplicar la amnistía a los malversadores del procés. El titular de Justicia ha expresado con estas palabras su discrepancia con el alto tribunal, durante la inauguración de un curso de verano sobre políticas públicas ofrecido por la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo del Escorial.

Pese a que el Supremo ha frustrado la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y al resto de encausados por el 1-O, Bolaños ha incidido en que el sistema judicial español es "garantista" y ofrece la posibilidad de recurrir el fallo del alto tribunal. Por tanto, el ministro ha subrayado que "la normalización política y social en Cataluña es un hecho y es imparable".

De hecho, ha incidido en que "la ley de amnistía se está aplicando con normalidad" y ha recordado que ya "hay más de 70 personas amnistiadas". Y aunque él y otros miembros del Gobierno han mostrado su desacuerdo con los autos del Supremo, Félix Bolaños ha puesto de manifiesto una vez más su "respeto por las resoluciones judiciales".

Frente a ese "respeto", el ministro ha criticado la "cacería" del Partido Popular al Tribunal Constitucional, en referencia a las críticas de Génova a las sentencias absolutorias de los condenados por los ERE de Andalucía. A Félix Bolaños le "preocupa" que el PP deslegitime al órgano de garantías con sus declaraciones, porque demuestra una actitud propia de "partidos de la ultraderecha".

Y aunque no ha tenido en problema en hacer esta última apreciación, el ministro de Justicia no ha valorado las críticas de Yolanda Díaz al nombramiento del conservador José María Macías como magistrado del Tribunal Constitucional. Cuando un periodista le ha preguntado por esta cuestión, se ha limitado a contestar: "No me corresponde a mí comentar declaraciones de otros responsables políticos".