Irene Villa se pronuncia tras la polémica con Nuria Fergó: "No sé si me he perdido algo..."

Hace unos días Nuria Fergó, pareja de Juan Pablo Lauro, aseguró que Irene Villa "no era parte de su familia", ya que, aunque es la madre de los dos hijos de su novio, no tiene ninguna relación con ella. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y levantaron cierta polvareda. Tras estas palabras, Villa se ha pronunciado y ha revelado lo que siente.

"Nos llevamos bien, yo creo que está todo bien, no sé si me he perdido algo", ha empezado explicando la periodista, a la que esas declaraciones no han afectado en su relación con la cantante. Además, ha comentado que actualmente está muy feliz: "Yo estoy muy feliz porque mis hijos están muy felices con su padre y con Nuria, y qué más puedo pedir a la vida".

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para destacar lo agradecida que está con Fergó por tratar tan bien a sus hijos: "Yo estoy en la gratitud desde hace muchísimo tiempo y le agradezco que trate muy bien a mis hijos".

Por otra parte, la escritora ha mencionado qué haría si se vuelven a encontrar en un evento, ya que es un encuentro que muchas personas esperan. "Pues si coincidimos fenomenal, como siempre, es que no hemos tenido ningún problema nunca", ha explicado Irene Villa, que con estas palabras ha zanjado el tema.