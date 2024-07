Julia Medina se hace viral por preguntarle a su madre qué paso con el dinero de su comunión, pero no la reconocen

Julia Medina se ha hecho viral, pero no por su carrera como intérprete. La joven, que se dio a conocer por quedar finalista en OT 2018, se encontraba tomando un café junto a su madre cuando le hizo una pregunta de lo más comprometida: "¿Qué paso con el dinero de mi comunión?".

Aunque la madre aseguró que ella dejó todo guardado en "una cuenta" que ella tenía, lo cierto es que Julia nunca "lo ha visto" y de hecho duda mucho sobre si lo que dice es cierto o no. Por eso, la madre le ha querido dejar muy claro que seguramente se "comprara algo" y por eso no ha visto el dinero.

Como no podía ser de otra manera, el vídeo rápidamente se ha vuelto viral. En TikTok cuenta ya con más de 477.000 visualizaciones, ha llegado incluso a la televisión. Prueba de ello ha sido el caso de Aruseros, el programa líder de las mañanas.

Aunque, en el caso del programa de laSexta, lo más llamativo ha sido que, si bien ella ha sido concursante en uno de los programas de Atresmedia, Tu cara me suena, lo cierto es que no han sabido identificarla. Por eso no dudaron en referirse a ella como "una joven", causando todo tipo de reacciones en sus fans. "Cómo no vas a saber quién es si está en Antena 3", o "pues su cara no es que les suene mucho", han sido alguno de los comentarios.

💸 Una joven se viraliza al preguntar a su madre dónde está el dinero de su comunión: "Alguien se quedó ese dinero" https://t.co/FcJS5o1hwl — laSexta (@laSextaTV) July 2, 2024

Sin embargo, a ella le ha hecho mucha gracia la noticia. Y es que, como así ha compartido en su cuenta de Instagram, ha hecho una captura a la noticia sin poder creerse lo que estaba ocurriendo. Entre risas se ha preguntado "¿qué?", a modo de sorpresa.