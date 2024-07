Natalia Rodríguez toma una importante decisión para intentar ser madre en un futuro: "Estoy muy feliz por haberlo hecho"

La cantante Natalia Rodríguez, que saltó a la fama por participar en la primera edición de Operación Triunfo, ha tomado una importante decisión respecto a la maternidad. La gaditana ha congelado sus óvulos y ha compartido con todos sus seguidores las distintas fases del proceso.

"He de reconocer que estaba nerviosa porque para mí era un tema del cual no tenía mucha información, pero estoy muy feliz por haberlo hecho", ha escrito junto a un vídeo en el que ha mostrado una de sus visitas a la clínica, las analíticas que se ha hecho, los diez días que ha madurado la estimulación ovárica y el resultado final del tratamiento: 12 óvulos, que permanecerán congelados.

La artista llevaba mucho tiempo pensando en dar este paso tan importante en su vida, y ha decidido seguir el ejemplo de otras mujeres muy conocidas en la televisión como la presentadora Lara Álvarez o la modelo Alba Carrillo, quienes ya tomaron esta decisión.

Este proceso lo ha hecho con el fin de preservar su fertilidad para cuando decida ser madre, pero es consciente de que esto no le garantiza al cien por cien tener un hijo: "Soy consciente de ello. Lo que tenga que ser que sea".

Además, la gaditana ha confesado que le hubiese gustado dar este paso mucho antes, alrededor de los 35, pero que, por circunstancias externas, no ha podido: "Si es antes mejor que mejor. A mí me hubiera gustado hacerlo antes, pero a veces la vida te pone pruebas y tropezones que no esperas".