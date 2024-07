Cristina Pedroche habla con Laura Escanes sobre su miedo como madre: "Con cada cosa que hago levanto odio"

A pocos días de que Laia, la hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, cumpla su primer año de vida (14 de julio), su madre ha charlado con la influencer Laura Escanes en el podcast de Podimo Entre las nubes y el cielo, de lo más importante de su vida, que es la niña.

Cristina Pedroche le dijo cosas a Laura como las siguientes: "Me he sentido juzgada toda mi vida, pero con el parto fue horrible. ‘Es que te crees que eres la única que vas a parir’, ‘Ya verás sin la epidural… la naturista’(...). Nunca me he sentido tan poderosa como cuando he estado embarazada y cuando he dado a luz. Sentía que todo estaba bajo control, cada contracción decía: ‘Estoy cada vez más cerca de ver a mi hija’. Miré a Dabiz, y le dije: ‘No puedo más, me voy a morir’, y salió, fue increíble".

Cristina acaba de publicar el libro Gracias al miedo (Planeta), donde precisamente, habla sobre los temores que le ha suscitado y le provoca todavía la maternidad.

"¿Ya estás recuperada?", pregunta Laura. "Las ilusiones están ahí, estoy mejor que antes, pero no estoy recuperada del todo. Tampoco sé si lo voy a estar porque de la maternidad no se sale. Mi hija también ha venido al mundo a enseñarme también a ser más empática, a querer y entender más a la gente y eso hace que esté todo el rato con los sentimientos a flor de piel", dice Cristina.

La presentadora recuerda el sentimiento de convertirse en madre: "No me sorprendió para mal, pero el problema era no tener las cosas bajo control. Tener las expectativas tan altas y ser tan perfeccionista, con la maternidad no se puede y menos al principio. Yo pensaba que iba a saber qué era una crisis de lactancia, cómo se le baña, pero es que tuve tantos miedos a la vez que me sentí paralizada y yo misma me cavé un hoyo, era mi peor enemiga. Yo misma me decía: ‘No estoy a la altura de mi hija'", añadió.

Foto de Cristina Pedroche con su libro. Andrés García Luján

A propósito de su libro, Pedroche afirma: "El miedo es algo que ahora estoy aprendiendo, que me mueve. Gracias al miedo me he formado en muchas cosas de las que estoy orgullosa y he dado pasos muy guays", dice Cristina.

La presentadora tiene anotados dos momentos fundamentales: "Al segundo día de dar a luz escuché unas voces poniéndome verde a mí, a mi marido y a mi hija en la puerta de la habitación. Me sentí tan vulnerable y frágil que pensé: ‘Si yo me estoy sintiendo así y tengo que proteger a mi hija, esto está mal’, yo ya sabía que quería proteger la identidad de mi hija y que esté fuera del foco mediático. Si alguna vez decide ser famosa y trabajar en la tele, no podré hacer nada, pero yo no quiero exponer a mi hija, pero es que ese día lo vi clarísimo", Cristina Pedroche

"Yo contaba mi experiencia con el parto, pero es que también es su nacimiento, es muy complicado, pero creo que ayudamos a otras madres. Mucha gente dice: ‘Es que eso va con tu sueldo’, sí, pero es que yo no he firmado que me tengan que seguir paparazzis, que me tengan que hacer fotos cuando digo que no. Si en el contrato ponen eso, no lo firmo. A mí me pagan por presentar, por colaborar, despedir el año, pero no por vender mi vida privada y aunque haya gente que la haya vendido y decide que esa parcela no se toca, tiene que respetarse", dice Cristina.

Imagen subida a Instagram tras el nacimiento de Laia, el pasado 14 de julio. INSTAGRAM

"¿Te sientes odiada?", pregunta Laura. "Sí, me siento muy querida también. Pero cada cosa que hago levanta odio, aunque sea buenísimo levanto odio", dice Cristina. A propósito de lo pronto que empezó, Pedroche señala: "Sí, lo gestioné como pude, pero ahí esos miedos de cagarla eran más pequeños y venían los miedos de uno en uno. En la maternidad los miedos vienen todos juntos", dice Cristina. Lo que más miedo le da es “no estar a la altura y no ser suficiente, que no esté orgullosa de mí", dice Cristina. "Seguro que en el colegio la dicen cosas de la Pedroche, de mis vestidos, no sé cómo lo gestionaré", dice Cristina. "Tampoco tengo que estar justificándome todo el rato", añade.

"Las primerizas tardamos más en parir y yo disfruté mucho. Cuando la gente me decía que con el segundo es más rápido, me daba rabia. Yo tenía en mi plan de parto muchos planes y aprendí a leer los monitores para saber si tenían que hacerme una cesárea", confiesa Cristina ante las preguntas de su amiga Escanes.

Felicitación de Pedroche a su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, como mejor cocinero del mundo. Instagram

"En el libro cuentas que te planteas si realmente estabas en una depresión posparto o no", dice Laura. "Sí, el problema es que la psicóloga no es quién te tiene que diagnosticar esto, imagínate los periodistas de turno. Tú pones: ‘Cristina Pedroche posparto’, y no sabes todo lo que sale de noticias de depresión, sin saber si estoy diagnosticada o no. Yo me levantaba por las mañanas y ya estaba llorando, hoy en día me sigue pasando, no tanto, pero a veces lloro. Fui al psiquiatra y me dijo que no lo tenía, que se me habían juntado los miedos. No podía salir ni a la calle y de eso me di cuenta cuando nos fuimos los tres a Singapur y podía sacar a la niña perfectamente, podíamos estar los tres haciendo el tonto, y me di cuenta de que mi problema era con la exposición mediática", dice Cristina.

"Desde que soy madre, las críticas me afectan más porque estoy muy vulnerable. No sé por qué publico, mi trabajo no es estar en Instagram, mi trabajo es otro y es el que realmente me ha dado mi estatus profesional y el que realmente me paga. Yo no soy influencer como tal, no tengo por qué contar todo eso. Siempre he sido muy abanderada de darle a la mujer el peso que tiene, pero desde que soy madre siento que todas las madres deben tener el parto que ellas quieran, el que ellas decidan", concluye Cristina.