Primera imagen de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi tras los rumores de relación

"Fueron la comidilla". Con esas palabras, los asistentes este fin de semana a la fiesta que hizo 'El Turronero' por la comunión de su nieta definieron lo que vieron entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk.

Ambos se han convertido en noticia por el acercamiento que se produjo entre ellos durante el evento y que no pasó desapercibido para el resto de invitados, entre los que estuvo la periodista Paloma Barrientos. "Apenas se conocían, habían coincidido antes, pero muy poco", contó la colaboradora.

Sin embargo, entre ellos surgió este fin de semana desde el principio muchísima complicidad: "Hiba acudió al evento con sus niños y Escassi estaba con ellos encantador, él es muy niñero y paseaba por allí con los niños de ella de la mano".

Primera imagen de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi. MEDIASET

En el programa, que mostró imágenes de ellos caminando en la fiesta sin importarles ser grabados, Barrientos además contó que Escassi e Hiba estaban alojados en el mismo hotel: "Estaban en el comedor del hotel desayunando juntos, en compañía de los niños de ella, como en familia y con mucha complicidad".

Sobre esta relación, Escassi ha negado mantener un vínculo sentimental: "Lo que quiero aclarar es que con Hiba no tengo ninguna relación, nos conocemos de MasterChef y tengo una amistad fantástica. Nos caemos bien. Es una persona estupenda, pero no hay nada más con ella (...) No me estoy conociendo con Hiba de ninguna manera".

Vínculo sentimental o no, lo cierto es que están siendo noticia en las últimas horas por su especial interés, y más tras la ruptura reciente de él con Suárez. Sin ir más lejos, Vamos a ver ha publicado la primera imagen de los protagonistas de esta historia.

Juntos y sonrientes, la actriz y el jinete posaron en el acto junto al cantante Pitingo, lo que deja claro es la buena sintonía y complicidad que tienen, más allá de si hay o no algo más entre ellos.