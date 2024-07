Jorge Javier Vázquez, sobre Carlo Costanzia: "Le cuesta aceptar que no tiene la razón y tiene pinta de escuchar poco"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia son los nombres más repetidos en programas y prensa del corazón en las últimas semanas. Por ello, no son pocos los que han hablado del embarazo y de los temas familiares que orbitan a su alrededor. Incluido Jorge Javier Vázquez que, si la semana pasada habló de la hija de Terelu, este miércoles ha opinado sobre el hijo de Mar Flores.

A través de su blog en Lecturas, el presentador se ha pronunciado sobre la entrevista que dio el actor en De viernes el pasado fin de semana, a la cual se unió al final su suegra. Y ha confesado que la vio entera, acompañado de unos pistachos y un refresco, por lo que la disfrutó como si estuviera en el cine.

El catalán ha alabado su look, su físico, su cara, "que no la pintan los pintores" y ha dicho de él que "lo tiene todo bonito". "En cuanto a lo que dijo, voy a ser sincero: reparé más bien poco", ha confesado.

"Me da la impresión de que a Carlo le importa muy poco lo que digan de él. Pertenece a esa clase de tíos que le cuesta aceptar que no lleva la razón, porque tiene pinta de escuchar poco", ha añadido. "No es malo, siempre y cuando seas guapo. Si yo tuviera una pareja como Carlo, no me importaría nada que no me escuchara. Es más, se lo agradecería, porque así no tendría que hacer el esfuerzo de hablar".

"A mí me pilla uno así siendo jovencito y lo dejo todo. Ahora saldría corriendo porque me cuesta aceptar que mi novio sea más guapo que yo. Me produce desazón, inseguridad", ha bromeado.

Sobre Terelu Campos, ha defendido que le alegra "volver a verla en Mediaset", pues "es su casa". Además, ha considerado que en la entrevista de De viernes "hizo lo que tenía que hacer: intentar arreglar el desaguisado".

"Ha optado por la opción más inteligente: perfil bajo y poco riesgo en sus declaraciones", ha sostenido Jorge Javier Vázquez. "Mar Flores ha preferido abonarse al trajecito de la dignidad, pero no le favorece mucho. Le queda impostado".

"Tarde o temprano terminará sacando la patita", ha vaticinado y ha declarado que, quizá, termine dando una entrevista, aunque la disfrace de posado veraniego, cosa que, curiosamente, ha hecho este miércoles en ¡Hola!