Zayra Gutiérrez reaparece desde las urgencias del hospital: "Me ha vuelto a dar"

Zayra Gutiérrez llegó a Supervivientes 2024 como uno de los nombres más llamativos de su edición, pero su aventura en el reality duró muy poco. La exconcursate tuvo que ser evacuada por unos fuertes dolores de espalda que le llevaron a abandonar el concurso.

De esto han pasado casi cuatro meses, pero la hija de Guti y Arancha de Benito ha vuelto a sufrir esta misma dolencia, que, otra vez, la ha llevado al hospital. "Hoy he estado toda la noche en urgencias porque me ha vuelto a dar lo de la espalda. Me han pinchado y ahora estoy con calor y calambres", ha relatado en sus historias de Instagram.

Además, ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje a todas las personas que cuestionaron los motivos de su abandono en Supervivientes, ya que fue duramente criticada. "Esto lo cuento para la gente que dice que es cuento y que no me pasaba nada. La ciática te da cuando te da y a mí hoy me ha vuelto a dar. Buenas noches", ha añadido.

Zayra Gutiérrez en una consulta médica. INSTAGRAM

Después de pasar por el hospital, la joven se encuentra guardando reposo y esperando a que los síntomas de la ciática disminuyan. Al parecer es un episodio parecido al que le dio en Honduras.

"Ya estoy de vuelta desgraciadamente. Es lo que menos me apetecía, me apetecía luchar, ganar, estar hasta el final. Como veis sigo en reposo. Me quedará un tiempo. De momento, con calor, con tratamientos", relató Zayra Gutiérrez horas después de estar en el plató de Supervivientes Conexión Honduras tras abandonar el reality.