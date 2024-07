Lily Allen sorprende a sus seguidores lanzando un OnlyFans... De sus pies

¿Y por qué no?, habrá pensado estos días Lily Allen, que ha visto que hay un nicho de mercado que ella quizá podría cubrir y piensa sacar algo de dinero —aunque con toda probabilidad no le hará falta— de aquellas personas que sean fetichistas de los pies femeninos. Porque ahí entra su nueva, por llamarlo de alguna manera, aventura empresarial.

La cantante y presentadora británica de 39 años ha lanzado de manera oficial su propia cuenta de OnlyFans. Sin embargo, esta no estará dedicada a desnudos o contenido para adultos como se podría pensar de la plataforma, sino que estará enteramente centrada en fotografías de sus pies.

La esposa del actor David Harbour, conocido por Stranger Things o Viuda negra, ha decidido, además, que sea algo que no les cueste demasiado a sus suscriptores, ofreciendo acceso a su canal por apenas diez dólares al mes, poco más de nueve euros, una cifra muy por debajo de lo que se suele pagar en la plataforma.

La autora de canciones como Smile, Somewhere Only We Know o Not Fair ya ha comenzado a subir las primeras fotografías, promocionando su contenido a través de su Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores. De hecho, en una de sus últimas stories, aprovechando que está con su marido en Italia, ha enseñado cómo se ha descalzado al lado de la Fontana di Trevi.

La decisión de Lily Allen ha llegado precisamente justo una semana después de que bromeara sobre ello en el pódcast Miss Me, en el que habló sobre cómo los usuarios le han dado cinco estrellas a sus pies en la web Wikifeet, una página que recopila imágenes de los pies de las celebrities.

La artista londinense compartió entonces que su pedicurista le había dicho precisamente que sus pies a buen seguro que tendrían un gran éxito online, y ella se lo tomó al —como no podía ser de otra forma— pie de la letra.

Allen afirmó, aunque sin dejar de reírse, que estaba considerando seriamente dedicarse al pujante negocio de las fotografías de pies, máxime si son personalizadas o de famosas, añadiendo que tenía una postura de "nunca digas nunca" sobre dicho asunto. Y dicho y hecho.

La cantante se une así a la larga lista de celebrities que en los últimos tiempos han decidido subirse al carro de OnlyFans, como Denise Richards, Drea de Matteo, Bella Thorne, Carmen Electra o Iggy Azalea, entre muchos otros.