El 81% de las personas que llevan menos de un mes viviendo en las calles de Barcelona no han recibido atención social

El 81% de las personas que viven en las calles de Barcelona han manifestado no haber recibido ningún tipo de ayuda de atención social ni privada ni pública durante el primer mes que durmieron al raso. En cambio, las personas que llevan más tiempo en estas condiciones son las que más atención han podido obtener. "Estamos llegando tarde", ha reconocido la nueva directora de la fundación Arrels, Bea Fernández. Asimismo, ha explicado que a lo largo de los primeros seis meses si reciben ayuda, aunque la prolongación de esta crítica situación dificulta más que se pueda resolver.

Son datos recogidos en el informe 'Viure al carrer a Barcelona 2023' que ha presentado este miércoles la fundación. Para elaborarlo, ha realizado una encuesta a más de 800 personas durante el mes de julio y ha colaborado con otras 13 entidades solidarias. También han participado 381 voluntarios. No obstante, las respuestas obtenidas han salido de 685 personas porque son las que han acreditado dormir en la calle.

En cuanto al último lugar en el que durmieron bajo techo, el 28% de los encuestados ha respondido que lo hizo en una vivienda de alquiler, mientras un 8% en una vivienda de propiedad. El informe también señala que dos de cada 10 personas entrevistadas (18%) durmieron por última vez en una institución (prisión, centro de menores, hospitales, etc) antes de dormir en la calle. Esto indica la dificultad de estas personas para encontrar un alojamiento estable y seguro una vez dejan de ser dependientes de una institución. Además, un 5% de los encuestados ha manifestado que nunca ha vivido en una vivienda estable.

Problemas familiares, migratorios y pérdida de trabajo

Arrels ha indicado que los principales motivos por los que este colectivo acaba viviendo y durmiendo al raso son, entre otros, la pérdida de trabajo, los problemas con la familia, la separación de la pareja o los procesos migratorios. Said, un usuario de la fundación, ha explicado durante la rueda de prensa que su intención a la hora de venir a Barcelona era "buscar un trabajo, estabilidad, organizarme, vivir en una habitación...". Sin embargo, ha criticado que es muy difícil encontrar un alojamiento cuando no tienes ayuda ni medios. "Mi idea no era venir a mendigar, sino a trabajar honradamente. Tres años después sigo con la misma idea", ha añadido.

Said ha instado a las instituciones a implicarse más con las personas que no tienen hogar porque "para uno es una desgracia (vivir en la calle), pero si ves que no te ayudan vas a seguir en ese hoyo”. También ha pedido que les ayuden más a la hora de acceder a la sanidad. "Yo estoy yendo al médico de urgencias porque no tengo de cabecera y ahí me atienden, por suerte, pero necesito un médico", ha explicado. Ha resaltado la importancia de una buena sanidad y ha recordado que es "fundamental para poder salir adelante".