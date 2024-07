Travis Kelce no le tiene miedo a hablar sobre su relación con Taylor Swift ni a mostrarle cuánto la quiere apareciendo como bailarín en sus conciertos o dándole una sorpresa —como ha hecho en varios espectáculos recientes del The Eras Tour—. Pero no está dispuesto a contarlo absolutamente todo sobre su vida. Y eso explica su última negativa a Netflix.

Durante una de las últimas entrevistas que ha concedido, al pódcast Bussin' With The Boys, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, de 34 años, respondió cómo se sentía ante la posibilidad de unirse a la próxima docuserie del gigante del streaming, titulada Receiver [que significa "receptor"], continuación de la anterior temporada, Quarterback, que protagonizó en 2023 su compañero de equipo y amigo Patrick Mahomes, MVP de la Super Bowl.

Y Kelce, una de las estrellas del equipo, fue bastante tajante con su respuesta. "Después de que lo hiciera Pat [rick Mahomes], me lo ofrecieron a mí. Y no sé, hombre. Yo prefiero sencillamente hablar sobre el césped. Ya estoy haciendo suficiente con el pódcast y todo lo demás", dijo en referencia a New Heights, que conduce junto a su hermano, Jason Kelce, retirado de la NFL.

"No me interesa nada la telerrealidad. Estoy fuera de esa mierda", se ha sincerado el tihgt end, que ya apareció en un reality de E!, Catching Kelce, un programa de citas sobre el que él ironizó afirmando que era como cualquier otro programa de citas solo que "en lugar de repartir rosas eran balones", añadiendo que "la gente no lo vio" y que le dio "un poco de vergüenza".

Finalmente, el programa tendrá como protagonistas a otros ilustres jugadores: Justin Jefferson, de los Minnesota Vikings, Davante Adams, de Las Vegas Raiders, Amon-Ra St. Brown, de los Detroit Lions, y George Kittle y Deebo Samuel, ambos compañeros de equipo en los San Francisco 49ers.

Eso sí, aunque no tenga cabida la telerrealidad en su vida hoy en día, no significa que Travis vaya a ocultarse de las cámaras. De hecho, acaba de hacer su debut como actor en la nueva serie de terror de Ryan Murphy, Grotesquerie, que ya ha iniciado su rodaje.

"Ha sido muy divertido", dijo en un episodio de mayo de su pódcast. "Ryan Murphy es un guionista, director y productor increíble, la verdad. Es tan sencillo como que no hay nada que no pueda hacer. Y todos han sido de gran ayuda para hacerme sentir cómodo", reveló.