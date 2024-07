Nueva polémica en la Casa Real británica: Guillermo, molesto con que Beatriz de York sustituya las funciones de Kate Middleton

Hay multitud de razones para pensar que Kate Middleton no va a retomar su agenda pública y que seguirá manteniendo un perfil bajo a pesar de su aparición pública durante el reciente Trooping the Colour y de los constantes rumores de que volverá a hacer acto de presencia en las finales masculina y femenina de Wimbledon, evento que no se pierde desde 2016.

Esto sigue dejando un importante hueco en el organigrama de la familia real británica que bien podría subsanar de una vez por todas otro de sus miembros, la princesa Beatriz de York, que está dispuesta a dar un paso al frente. Sin embargo, es su primo, el príncipe Guillermo de Inglaterra, quien no está en absoluto convencido de la conveniencia de su figura.

La razón de esta vacilación con su candidatura es sencilla: aunque Beatriz haya reclamado más protagonismo y, de hecho, ella misma ha dado el paso para ello tendiendo su mano dentro de La Firma, el heredero al trono no se fía de la opinión pública con la hija del príncipe Andrés, duque de York. Precisamente por él, su padre.

De acuerdo con el periódico The List, darle a la princesa Beatriz un nuevo papel más preponderante dentro de Buckingham Palace "podría tener un efecto catastrófico en su rol actual y futuro como rostro público de la realeza británica", puesto que la primogénita de Sarah Ferguson, de 35 años, tuvo un importante rol en uno de los recientes episodios negros de la monarquía.

Beatriz tuvo una participación activa en la entrevista que concedió el duque de York después de que saliera a la luz en 2019 su estrecha relación con el magnate y líder de una red de trata sexual de menores Jeffrey Epstein, así como la denuncia de una de estas víctimas, Virginia Giuffre. Y aunque parezca que ha pasado tiempo, Netflix ha retomado el caso.

El gigante del streaming ha vuelto a sacar a la luz el caso a través de una película, La gran exclusiva, protagonizada por Rufus Sewell, Billie Piper y Gillian Anderson, que narra cómo la BBC obtuvo aquella entrevista en su programa Newsnight. Y en dicha cinta se profundiza en cómo la princesa Beatriz, sobrina del rey Carlos III, tuvo un papel importantísimo en que su padre accediera.

Dicha entrevista fue la gota que colmó el vaso, relegando al príncipe Andrés a un segundo plano por orden de su propia madre, Isabel II. Y este renovado interés de la audiencia por aquel caso juega muy poco a favor de Beatriz, que ha visto cómo era señalada por la cinta y razón por la que el príncipe Guillermo prefiere no contar con ella en absoluto como sustituta temporal de su esposa.

"[La película] Es lo último que necesitaba Beatriz. Carlos III y Guillermo ya estaban empezando a verla como una pieza fundamental para llenar el vacío que había dentro de la familia, pero ella tiene la sensación de que ahora todo eso se ha arruinado", ha señalado finalmente una fuente cercana a la princesa al diario Ok! Magazine.