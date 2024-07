El desagradable detonante de la ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez se han convertido en el centro de todas las miradas esta semana después de que anunciasen habían puesto punto final a su relación y tomar caminos separados.

La noticia la daba la modelo a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que admitía que "no ha sido el mejor final para una historia tan bonita".

De hecho, ella misma rompía pocas horas después su silencio y lo hacia dedicándole no buenas palabras a su ex. Por su parte, el jinete ha dicho: "María José y yo hemos estado juntos y bien bastante tiempo. Hemos sido una pareja bastante buena y muy cómplices. Hemos tenido muchos momentos bonitos y lo hemos pasado bien".

Si bien también ha reconocido que la distancia ha sido uno de los factores determinantes en su separación: "Es verdad que hace 7 u 8 meses me vine a vivir a Madrid definitivamente y estábamos más alejados. Es cierto que en esas idas y venidas, pues sí, hemos hecho nuestra vida por nuestro lado y después nos hemos vuelto a encontrar".

Sobre su relación con Hiba Abouk, con la que se le ha relacionado en los últimos días, ha negado mantener un vínculo sentimental: "Lo que quiero aclarar es que con Hiba no tengo ninguna relación, nos conocemos de Masterchef y tengo una amistad fantástica. Nos caemos bien. Es una persona estupenda, pero no hay nada más con ella (...) No me estoy conociendo con Hiba de ninguna manera".

Por otro lado, ha agregado que su intención es evitar que su exnovia sufra: "Quiero desconectar de todo y evadirme, no quiero que María José lo pase mal porque se imagine o piense cosas".

Un email lo cambia todo

Muchas noticias en poco tiempo a la que ahora se une una más: el desagradable motivo que habría precipitado su ruptura. Según informa Semana, un email de una mujer habría sido lo que terminó por dinamitar su historia de amor.

De esta forma, y siempre según la información de la revista, una mujer cuyas iniciales son V.C. y que le hace saber que quiere contarle "determinadas actitudes del jinete", le manda un correo electrónico el 26 de junio.

La modelo decide responder. Ambas no dudan en mantener una conversación para que María José se enterara de según que cosas que hace que, tras la conversación, ya haya dado por terminada su relación con Escassi.

"La información que recibe le deja en shock", cuenta una fuente cercana a la modelo la revista. "No da crédito a lo que esta mujer le cuenta. Ella ya no podía verse de la mano de Muñoz Escassi. En ese mismo momento decidió terminar con él", explica la fuente.