Mar Flores rompe su silencio sobre el embarazo de Alejandra Rubio y su hijo, Carlo Costanzia: "Él es un hombre adulto..."

Mar Flores ha reaccionado, por fin, a la noticia de los últimos días: la futura paternidad de su hijo, Carlo Costanzia, y Alejandra Rubio, después de que estos anunciaran el embarazo de la hija de Terelu en las páginas de la revista ¡Hola!

Precisamente en la misma revista la modelo se sincera acerca de esta feliz noticia. "Yo soy feliz si mis hijos son felices. Carlos es un hombre adulto, no soy quién para cuestionar su vida y, por supuesto, le apoyaré siempre como madre", señala sincera.

Eso sí, no se explaya en el tema. "Cuando me preguntan por mi hijo Carlo, prefiero no contestar; es adulto y prefiero que él lo haga por sí mismo. Yo intento proteger, desde mi lugar de madre, a mis hijos a todos por igual".

Una entrevista en boca de todos

La entrevista de Carlo Costanzia y Terelu Campos en el plató de De viernes sigue estando en boca de todos. De hecho, aunque el hijo de Mar Flores y la nieta de María Teresa Campos llevan tan solo cinco meses, la buena relación entre suegra y yerno fue más que evidente. Además, parece que su encuentro en el programa ha servido para afianzar mucho más su relación.

Los televisivos no solo coincidieron en el plató de televisión, sino que tuvieron un encuentro privado en casa de la colaboradora. Tal y como informan desde Look, Costanzia y Alejandra Rubio fueron a casa de Terelu Campos en Aravaca, el pasado 30 de junio, sobre las 15.00 horas.

Allí los tres pudieron disfrutar de una comida de lo más animada, que no hace más que demostrar que la relación entre ellos es cada vez mejor. La comida se prolongó durante dos horas, lo que dio tiempo a tener una larga conversación y conocerse mucho más fuera de las cámaras.

La pareja a las 17.30 abandonaba el domicilio para volver la casa en la que viven junto. Para ello, hicieron uso del chófer de su madre, quien los llevó a la residencia que comparten. Este encuentro familiar parece ser el inicio de una buena relación.