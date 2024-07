Biden reconoce que "casi se queda dormido" en el debate contra Trump

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha reconocido este martes que "casi se queda dormido" en el debate contra el exmandatario Donald Trump (2017-2021) y ha atribuido el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el 80 aniversario del desembarco de Normandía.

"Decidí dar la vuelta al mundo un par de veces poco antes del debate, no escuché a mi equipo y luego casi me duermo en el escenario", ha dicho durante un evento de recaudación de fondos en McLean, en Virginia, a las afueras de Washington. "No es una excusa, sino una explicación", ha añadido.

Biden ha sido duramente criticado por su actuación en el debate en el que proyectó una imagen envejecida, con voz ronca y dificultades para concluir algunas de sus frases, aumentando las dudas entre los votantes y miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad para seguir gobernando y enfrentarse a Trump en las elecciones de noviembre.