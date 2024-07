El primer plan de vacaciones de Nuria Roca y Juan de Val tras finalizar su temporada televisiva: al aire libre y con ropa deportiva

Nuria Roca y Juan de Val acaban de cerrar una temporada exitosa en El Hormiguero, donde colaboran cada jueves comentando las noticias de actualidad junto a Tamara Falcó y Cristina Pardo, y en La Roca, que renueva en septiembre tras su éxito durante este año

Tras despedirse de ambos formatos por unos meses, ya están preparando sus ansiadas vacaciones. Con las maletas a medio hacer, la pareja aún no ha revelado donde disfrutaran de unos días de desconexión.

Sin embargo, tanto la presentadora como el colaborador se han dejado ver juntos practicando uno de sus deportes favoritos por las calles de Madrid: el senderismo.

Varios vecinos de Juan del Val y Nuria Roca han podido ver como el matrimonio ha disfrutado de una buena caminata con carrera incluida por la capital.

Durante el paseo, el matrimonio no ha escondido su complicidad, y, a pesar de no perder la constancia del deporte, se han podido apreciar varias escenas de cariños y risas entre ambos, que demuestra que sus más de 25 años juntos no han hecho problema en el matrimonio.