Celia Alesanco, galardonada en los Premios Creadores 2024: "No creí que ganaría, los que escribimos sobre animales somos los raros"

Los Premios Creadores 2024 que tuvieron lugar el pasado 24 de junio dejaron a su paso un montón de sonrisas y divertidos momentos, a la vez que sembraron conciencia entre los participantes y espectadores. La divulgación y creación de contenidos en el entorno digital es una gran responsabilidad, no solo por el alcance que tiene, si no porque vivimos en una era en la que proliferan las fake news y los falsos expertos.

Por este motivo, entre muchos otros, los Premios Creadores 2024 pusieron en valor la constancia y el trabajo diario de ocho creadores de contenido digital, quienes participaron en las diferentes categorías y cuyo premio principal se llevo Ricardo Moya por 'El sentido de la birra', que fue galardonado con el Premio Creadores 2024, además de ser el ganador de la categoría de entretenimiento.

No obstante, Moya no fue el único premiado de la noche: El descampao podcast, la teacher Miss Claire, la Asociación Hola que tal - afasia, Todos somos reciclaje, Hoy comemos con Isi, Viajando con ciencia y Celia Alesanco (Lucca la loca), fueron los otros siete galardonados.

Esta última recibió el premio gracias a sus contenidos sobre animales y bienestar, tras haberse presentado varios años e incluso haber estado nominada en otras ediciones. "Me sorprendió verme como finalista y fui muy tranquila a Madrid, pensando que no iba a ganar porque los que escribimos sobre animales somos como los raros siempre", expresa Alesanco. "Fue una sorpresa tremenda y es un empujón y reconocimiento al trabajo que me anima a seguir hacia delante".

Madre de familia multiespecie

Alesanco, que ha vivido toda su vida en La Rioja, se ha criado con animales. De hecho, tras insistirle a sus padres, logró convencerles para tener un perro a los trece años y, desde entonces su vida cambió.

"Siempre he sido de perro pero mi marido ama los gatos (a pesar de tenerles alergia), así que ahora en la familia somos cuatro humanos y tres peludos", cuenta. "Además, mi primer gato lo encontró Lucca en un agujero, nos lo tuvimos que llevar y, bueno, se quedó".

Como familia multiespecie (y numerosa), Alesanco se ha encontrado con numerosos obstáculos: primero con la llegada de Lucca, a quién adoptaron estando embarazada y con reactividad; y más adelante, a la hora de conciliar la vida en familia (según ella viajar con niños y perros no es tarea sencilla).

Empecé a escribir porque al buscar información no encontraba nada

"Buscaba información sobre estos temas y no encontraba nada, así que empecé a escribir mis experiencias por si a alguien le servía de algo, que al menos no le pasara como a mí y que pudiera encontrar información fiable", cuenta.

La acogida de la cuenta de Instagram Lucca, la loca y el blog 'Las aventuras de Lucca la loca' (que nacieron casi al mismo tiempo), empezaron a funcionar bien y a tener la suficiente acogida como para que alguna empresa colaborara con Alesanco.

"El blog va dirigido tanto a personas que conviven con perros, como gatos y en él hablo de todo tipo de temáticas en las que, por supuesto, yo esté cómoda escribiendo (casi de todo, en realidad)", confiesa la creadora de contenido. "Además, siempre busco información de primera mano (especialmente en temas veterinarios), contrastando la información".

En este sentido, Alesanco detalla que podemos encontrar en su blog artículos sobre comportamiento canino y felino, temas de salud, opiniones sobre algunos accesorios o productos... "Pero siempre con información contrastada y de artículos que yo usaría", insiste.

"Meto también temas de maternidad relacionados con los animales y sobre todo de viajes, porque nosotros somos muy viajeros, así que ofrezco consejos para viajar con niños y animales, así como propongo lugares que visitar que son pet-friendly", agrega.

No obstante, cuando se quedó embarazada, a Alesanco le pasó un poco lo mismo que con la llegada de Lucca a casa. "No sabes de nada hasta que eres madre y empiezas a interesarte y buscar información", asegura. "Como no la encontré, decidí abrir un blog de maternidad que ahora se llama 'El reino de Bastian y Tristán'".

"Empezó con temas de embarazo y al final se ha extendido, aunque he de reconocer que no me meto en asuntos muy complejos", expresa. "Son más bien planes, situaciones que me han pasado a mí y, últimamente también lo estoy centrando mucho en viajes y planes o consejos prácticos (porque a la gente es lo que le gusta)".

Además de todos los contenidos en Instagram y en sus blogs, Alesanco también publicó hacer unos pocos meses su primer libro 'Gatos, manual de instrucciones'. "En el mundo del perro hay más profesionales y da la sensación de que es más fácil saber que todo va a ir bien, pero en el mundo de los gatos hay mucha desinformación", afirma.

"Esto es algo que viví en mis propias carnes con Zelda y, más tarde, con Link", agrega la autora. "Por eso, estudié etología felina, para aprender y fue cuando me di cuenta de que no tenía ni idea de la mitad de las cosas que todo tutor debería saber, así que, empecé a escribir el libro (de esto hace ya nueve años)".

Con este "manual de instrucciones", Alesanco pretende enseñar a la gente que convive con gatos lo que éstos necesitan. "Cómo prevenir los muchísimos accidentes que ocurren por desconocimiento (como caídas o quemaduras), por ejemplo", expresa.

"Al menos intentar cambiar el conocimiento que se tiene sobre los gatos y dar a entender que si hacen algo concreto es por un motivo (no automáticamente porque es malo, independiente o arisco)", agrega. "De hecho, aún hay profesionales que no se actualizan y que dan muy malos consejos... Aunque por suerte cada vez hay más información de calidad y más profesionales buenos".