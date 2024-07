La vicealcaldesa de Nueva York se sube al Metro de Madrid y se fija en su accesibilidad

Una delegación neoyorquina encabezada por la vicealcaldesa y teniente de alcalde de Operaciones de la ciudad, Meera Joshi, ha visitado este martes las instalaciones de Metro de Madrid. La mandataria estadounidense se ha querido subir al suburbano madrileño para conocer cómo funciona y, quizás, para inspirarse y exportar alguna medida al servicio de Nueva York, el sistema de transporte ferroviario urbano más grande de Estados Unidos y uno de los mayores del mundo.

Para que no se perdiera detalle, la Comunidad ha citado a Meera Joshi y a sus acompañantes en las mismas 'entrañas' del sistema: el puesto de control central de la red, ubicado en la estación de Alto del Arenal (línea 1). Allí le esperaban el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, acompañado del consejero delegado de Metro, Ignacio Vázquez, y del gerente del Consorcio Regional de Transportes, Pablo Rodríguez Sardinero, entre otros responsables.

Los tres han tenido oportunidad de detallar a la vicealcaldesa cómo se trabaja en el medio de transporte público más usado en la región. Durante este pequeño 'briefing', Joshi se ha interesado especialmente por dos aspectos: la accesibilidad y las ampliaciones en marcha. "Nos ha preguntado por qué el de Madrid era el metro más accesible de Europa", ha detallado Jorge Rodrigo tras el encuentro, "y le hemos contado que tenemos un gran número de escaleras mecánicas y más de 500 ascensores y que prácticamente el 75% de nuestra red ya es accesible".

A Meera Joshi también le ha llamado la atención "la motivación de seguir invirtiendo" en la red para propiciar nuevas conexiones en la ciudad y sus alrededores. Esta es una de las grandes diferencias con el suburbano neoyorquino, según ha detallado, pues ha señalado que al metro de Nueva York le resulta "muy difícil" expandirse debido a la densidad poblacional y a la antigüedad de la red.

"Como en el caso de Madrid, el sistema de metro de Nueva York es el corazón de la ciudad porque mucha gente depende de él para ir al trabajo, acudir a citas médicas o ir a cualquier sitio", ha explicado la vicealcaldesa, que igualmente ha confesado que uno de los grandes desafíos del metro en Nueva York es que nunca para. "Funciona 24 horas al día y eso es todo un desafío, por ejemplo, por el tema del mantenimiento y las reparaciones", ha abundado.

La vicealcaldesa de Nueva York, Meera Yoshi, posa con el consejero Jorge Rodrigo y otros cargos del transporte madrileño mostrando los obsequios institucionales que se le han hecho este martes.. Comunidad de Madrid

Además de unas cuántas nociones de cómo controla el Metro de Madrid sus frecuencias, la seguridad de sus pasillos y andenes y el suministro de energía, datos que se muestran en tiempo real en las grandes pantallas que presiden el puesto de control central de la empresa pública, Meera Joshi se vuelve a Nueva York con varios recuerdos únicos de su visita.

Los responsables de la Comunidad le han obsequiado con los característicos rombos del Metro de Madrid, uno con su nombre de pila y otro con la leyenda 'I love New York', y con una ilustración de una bulliciosa Puerta del Sol a modo de portada de una hipotética revista llamada 'The Madrileñer' que se inspira en el mítico 'The New Yorker'.

Acostumbrado a las visitas

La visita que se ha producido este martes no es una novedad. Se puede decir que Metro de Madrid es una empresa acostumbrada a recibir a delegaciones de otros gobiernos interesadas en su funcionamiento y forma de trabajar: en 2023 recibió a 73 delegaciones nacionales e internacionales y en el primer semestre de este año ya han sido 35, un 53% más que en el mismo periodo del año anterior.

Los aspectos que más interesan a las delegaciones que vienen a conocer el transporte madrileño son el Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público, recurso desde el que se coordinan a diario a los más de 40 operadores públicos y privados de la región; el puesto de mando de Metro; los intercambiadores o la malla de autobuses interurbanos, que está a punto de renovarse. "Madrid es un referente a nivel mundial en el ámbito del transporte público", ha remarcado el consejero, que ha destacado que responsables de cuatro continentes han viajado hasta la región para conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla.