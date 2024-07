Consejos para mejorar tu cuenta de Linkedin

Linkedin se ha convertido en una plataforma fundamental para encontrar trabajo. La compañía se fundó en 2002 con el objetivo de ampliar las redes de contacto de los usuarios y ayudar a las personas a encontrar oportunidades laborales.

De esta forma, en las últimas dos décadas, la empresa californiana ha puesto en contacto a las empresas con los demandantes de empleo. A día de hoy, muchas ofertas laborales se gestionan directamente por Linkedin, por lo que es necesario cuidar y trabajar el perfil.

Estos sencillos consejos te ayudarán a mejorar tu cuenta y quizás sean solo el comienzo para empezar una nueva aventura laboral.

Escoge una buena foto y actualízala cuando lo necesites

Un retrato de una mujer. Pixabay/Enoch111

Evita las instantáneas que te puedan dejar en mal lugar. Procura elegir una profesional y no olvides actualizarla si ya no representa lo que quieres mostrar.

Cuida la descripción de tu perfil

Varias personas en una oficina. Pixabay/m8-group

El apartado 'acerca de mí' de Linkedin es clave. Ahí deberás definirte en pocas palabras, por lo que no olvides usar términos clave que te posicionen correctamente. Puedes añadir emoticonos y negritas que refuercen el mensaje.

Dale tu toque personal

Una mujer en una oficina Pixabay/Frank_Reppold

Debes destacar entre multitud de perfiles similares, por lo que cualquier muestra de creatividad e ingenio sumará puntos. Dale tu toque personal a tu perfil y consigue que destaque sobre el resto.

Facilita tu contacto

Una persona sujeta un móvil. Pixabay/JESHOOTS-com

Para que te lleguen oportunidades laborales es importante que facilites que se puedan poner en contacto contigo. Si dejas el teléfono o el correo en tu perfil harás que todo sea más fácil y rápido.

Destaca tus idiomas

Varios diccionarios. Pixabay/Tessakay

Los idiomas pueden ser un plus para diferenciarte. Si hablas más de uno es importante que los destaques para poder obtener más oportunidades laborales.

Aprovecha las recomendaciones

Una mujer dando una charla. Pixabay/This_is_Engineering

Las recomendaciones son igual que las referencias, por lo que siempre es buena idea que tus contactos valoren tu trabajo y sirva de guía para otras oportunidades.

No te limites a seguir a gente que conoces

Varias personas en una oficina. Pixabay/RonaldCandonga

Más allá de que conectes con tus conocidos, no desaproveches la oportunidad de seguir a gente influyente o personas interesantes de tu sector. Seguro que encuentras sinergias muy interesantes.

Ten el perfil actualizado

Una entrevista de trabajo. Pixabay/styles66

Es fundamental que tu perfil siempre tenga la información actualizada, independientemente de si estás buscando trabajo o no.

Elimina lo poco importante

Una mujer delante de un ordenador. Pixabay/StartupStockPhotos

Puede que en tu perfil de Linkedin haya mucha información que ya no es necesaria porque te has especializado en otra cosa o por cualquier otro motivo, así que no dudes en eliminarla.

Enlaza tu web o proyecto

Una página web. Pixabay

Linkedin es ideal para que te conozcan, por lo que enlazar tu web o tu proyecto personal le va a dar más visibilidad y van a poder valorarte acorde a él.

Observa quién se fija en ti

Dos hombres en una oficina. Pixabay/Altnet

Las visualizaciones de tu perfil te pueden dar pistas de quién te estás observando y en qué destacas. Úsalo a tu favor para atraer más gente que te pueda dar nuevas oportunidades laborales.

Revisa la ortografía

Varias letras. Pixabay/viarami

Tu perfil es tu carta de presentación ante el mundo, por lo que debes ser muy cuidadoso con la ortografía y los errores tipográficos. Te dejarán en mal lugar si están visibles.

Participa en grupos

Dos personas charlan. Pixabay/jamesoladujoye

Hay grupos especializados en temáticas, en ofertas de empleo... Selecciona los que se ajusten a tu perfil y participa en ellos para tener más visibilidad.

Genera contenido multimedia

Contenido multimedia. Pixabay/fancycrave1

Fotografías, videos, infografías... Las opciones son numerosas y harán tu perfil mucho más interesante. Eso sí, procura que el contenido esté relacionado con tu perfil profesional.

Sé profesional

Un trabajador. Pixabay/StockSnap

Tanto lo que escribas como las imágenes que muestres deben ajustarse a la verdad. Tu credibilidad es fundamental para que tu perfil destaque y sea valorado.