Qué hay detrás del reto viral con perros 'Hand in hands' : "No aporta nada más allá de la gracieta e incluso puede ser negativo"

Con internet y las redes sociales en la palma de nuestra mano estamos expuestos a multitud de informaciones y vídeos que, de alguna otra manera, consumimos ya sea por interés, entretenimiento o simplemente desconexión y descanso. Estos últimos especialmente si hablamos de animales de compañía.

Perros, gatos, loros, conejos... Los animales son los grandes protagonistas de numerosos vídeos en internet y, también, de diferentes retos que se vuelven virales en redes sociales. Uno de los últimos es el conocido como Hand in hands dog challenge, que consiste en colocar la mano encima de la mano de otra persona en frente del perro y ver si éste decide colocar también su pata.

Pero, ¿tiene algún significado que el perro lo haga y completemos el reto? ¿Qué lleva a nuestros compañeros de cuatro patas a hacerlo? Y, lo más importante, ¿es algo positivo, negativo o indiferente para ellos?

Javier Ruiz, educador canino fundador de Dogventura y divulgador a través de redes sociales, donde analiza diferentes vídeos que se vuelven virales y enseña sobre educación amable, cuenta a 20minutos.es su opinión sobre este último reto que tanto se ha popularizado.

"Lo que motiva a los perros a colocar la mano encima de las nuestras es el aprendizaje por imitación", afirma. "Igual que le enseñas al perro a darte la pata por condicionamiento operante, puede aprender por imitación: ellos ven que alguien (sea una persona u otro perro) lo hace y lo repite".

No obstante, Ruiz explica que aprender por imitación no es lo más habitual. "De hecho, en una situación como la que se da en los vídeos lo más probable es que el perro acerque la boca (siempre y cuando no haya un fuerte instinto de caza u otros problemas, claro)", expresa.

"El perro no palpa ni genera información con su pata, como sí lo hacemos nosotros con nuestras manos", agrega el experto. "Para el perro, las manos son su boca, por eso lo más normal es que la acerque en vez de la pata".

Lejos de tener que ver con la calidad del vínculo o la relación humano-animal, tal y como se comenta en muchos de los vídeos, se trata de un comportamiento poco natural para nuestro perro. "El animal no tiene por qué entender qué estamos haciendo y, de hecho, puede ser una situación negativa para él, ya que podría aprender a perseguir la mano".

"Dependiendo del perro, puede creer que la segunda mano está haciendo daño a la primera y reaccionar en consecuencia o incluso generarle inseguridad", detalla Ruiz. "Habrá perros a los que no les suponga nada y otros, más sensibles o con más instinto de caza, que les suponga un problema".

Sobre estos últimos, el educador explica que, ante un movimiento rápido, cualquier perro puede reaccionar y realizar un marcaje, reforzando así una conducta que no es positiva. "Encima, dependiendo de nuestra reacción, podría ser peor (en caso de que le gritemos o le regañemos)", añade.

"No obstante, en la mayoría de los casos los perros están habituados a nuestros movimientos, especialmente si hablamos de sus referentes", calma Ruiz. "Pero igualmente, no deja de ser una situación y una reacción rara para ellos. Estos retos no aportan nada más allá de la gracieta y, encima, tienen un riesgo (aunque pequeño) de generar problemas de conducta".