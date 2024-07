Esteban Gómez, el abogado recién despedido por El Yoyas: "Cuando me contrató decía que su psicólogo era una botella de whisky"

Carlos Navarro El Yoyas, conocido por haber sido concursante de Gran Hermano 2, fue declarado culpable en 2017 de maltrato continuado contra su ya exmujer, Fayna Bethencourt, tras haber sido acusado de seis delitos. Una condena de cinco años y ocho meses de cárcel que El Yoyas jamás cumplió porque se dio a la fuga. Hasta ahora. El televisivo prófugo fue encontrado la pasada semana en una masía de la comarca barcelonesa de Anoia, situada en Torre de Claramunt, cerca de Igualada, y enviado directamente a prisión, al módulo 12 de Brians 2, especial para condenados por violencia machista.

Esteban Gómez, más habituado a los procesos por negligencias médicas y que llegó hasta Navarro gracias a la relación del condenado con uno de sus hermanos, había sido su abogado hasta este jueves, cuando explicó a este medio que se había quedado "sin cliente".

Parece que ya no es el abogado de Carlos Navarro. ¿Qué ha ocurrido?Sí, me he quedado sin cliente. A mí en la visita del lunes ya me dijo que la familia estaba disgustada por mis intervenciones y porque yo no había atacado a Fayna. Mira, hay una sentencia firme y empezar como si estuviera en Salsa rosa a insultar a Fayna... Pues, mira, no. Yo soy un profesional.

¿Cómo se enteró?Hasta el miércoles estuve haciendo un escrito al Constitucional y en ese momento me entró un correo de un despacho que me pedía la venia. O sea, que yo dejo de ser el abogado. Y digo 'dadme la autorización suya, es una persona en prisión, es mediático y vosotros además no me ponéis ningún nombre'. Es uno de esos despachos digitales. A los cinco minutos me pasan la designa de él firmada en prisión porque la firma la reconozco, ya que yo había presentado la mía al Constitucional.

¿Cómo se encuentra ahora?Ha sido todo muy feo. Llevaba dos días hablando con la hermana, no me contestaba nada, le había dicho que iba a ir al mediodía por cuarta vez en una semana y, bueno, es para estar disgustado.

¿Cuál es la situación actual de Carlos Navarro? Después de dos años de fuga, ¿qué delito se le imputará ahora a él? ¿Y a su familia?Hasta esta semana, cuando seguía siendo su abogado, no tenía noticia de nada, pero él ha incurrido en un quebrantamiento de condena que está penado de seis meses a un año. Por otro lado, cuando me preguntan por la familia me hago el tonto porque prefiero no dar ideas. Espero que corran un tupido velo y ya está...

Si le han ayudado, es obstrucción a la Justicia, ¿no?Sería obstrucción a la Justicia, pero yo ni siquiera te puedo aceptar la premisa de que lo han ayudado, es que no puedo hacerlo.

Pese a haber sido condenado por maltrato continuado, algo que llegó al Tribunal Supremo, Navarro sigue negando los hechos... El Supremo lo que hizo fue inadmitir un recurso. Al principio del proceso se aceptan dos delitos leves, uno por injurias a la pareja de Fayna en ese momento y otro por amenazas a ella. Pero después, Fayna cuenta en la Guardia Civil la historia de su matrimonio, todo en una tarde, y habla de cuatro agresiones. Luego, se monta tal lío que estos cuatro delitos se envuelven en papel celofán y cada uno son once meses de prisión. Además dan lugar a un delito nuevo, el de maltrato continuado. Yo puedo demostrar que la primera agresión que Fayna denuncia es falsa porque ya estaba escrita en un libro antes. Ya todo lo demás está contaminado.

¿El libro es la prueba que se entregó al Supremo?Lo llevé como recurso de revisión. Fayna escribió un cuento el 12 de septiembre del 2012 en el que hablaba de una agresión que fue la misma que luego contó a la Guardia Civil, pero el fiscal dijo que esto lo podía haber manipulado Carlos, algo que tendría que haber ratificado un perito. Es la primera vez que he visto que un fiscal juega a ser perito informático. A raíz de esto ponemos una denuncia contra Fayna por falso testimonio y nos toca el Juzgado número 8 de Las Palmas, donde la magistrada había perdido a su prima después de que un abogado la asesinara de 30 puñaladas, entonces el caso de Carlos... estas dos acciones están ahora en manos del Tribunal Constitucional.

¿Qué cuenta el libro?La escena del cuento es así: el marido le dice a la mujer que qué quiere que la rompa, si un brazo, una costilla... delante de su hija. Cuando la va a agredir la niña tira un batido de fresa. En la denuncia de Fayna, ella cuenta lo mismo pero dice que el que tira el batido es su hijo menor, que entonces, en 2013, tenía cuatro años.

Pero los hijos también confirmaron las agresiones en el juicio...Cuando tiene 10, en 2020, declara en el juicio lo que contó su madre, le hicieron contar la misma historia. En la declaración los hijos dicen que la convivencia era horrible y Carlos me pide que no les haga preguntas para no hacerles daño. Pero claro, estaban hablando de delitos... si yo presento el libro de Fayna ese día gano el juicio. Pero ahora nadie lo cree y el Supremo se apoya en los audios que se han hecho públicos, pero esos audios, que nunca hemos apelado, demuestran solo dos delitos.

¿Tanto los audios como su aparición en programas de televisión no han demostrado ya que es una persona violenta?La sentencia dice que en un momento indeterminado de 2013, Carlos la agredió. ¿Violento? Cuando he ido a verle a Brians 2 le he visto muy nervioso, diciendo que no va a aguantar, pero ese no es el Carlos que yo conocí, que estaba con una depresión de caballo.

¿A usted le parece bien que su cliente mande cartas a televisión?Jurídicamente, ni quita ni pone. La historia de la carta para TardeAr es sencilla. Yo les dije que él no podía escribir y entonces ellos, amablemente, me dieron una carta para que se la enseñara. Se la mostré a través del cristal. Al final, deciden los jueces y él mismo no se lo ha puesto muy fácil... si te vas como Pulgarcito al bosque no ayuda mucho.

¿En algún momento se le pasó por la cabeza que se iba a dar a la fuga?Sí. Cuando le condenaron me dijo que se iba a ir a la guerra de Ucrania porque no podía ver a sus hijos. Él tenía ese desgarro. Ahora mismo da a sus hijos por perdidos, como dijo en la carta.

Pero no se fue a la guerra, estaba en una masía en Anoia... Cuando me dijo lo de la guerra tenía que haberle cogido por las solapas, aunque le hubiera dado igual. Carlos es Carlos, se va al oeste, al bosque, con su rifle o como Curro Jiménez en Sierra Morena... y de ahí no le sacas.

Se ha dicho que cuando le detuvieron estaba rodeado de botellas de alcohol.Él estaba dormido y escuchó un golpe. Pensó que alguien quería entrar a robar o a okupar la casa y gritó que la vivienda estaba habitada. Se dio cuenta que era la Policía y dijo que era él, que abría la puerta, pero por el golpe se había desencajado. En ningún momento intentó evitar que entraran, solo trató de abrir desde dentro mientras ellos intentaban abrir desde fuera. No estaba rodeado de botellas. Cuando me contrató decía que su psicólogo era una botella de The Macallan, pero ahora tiene más claridad. Otra cosa es que ver cómo le sienta ahora tener un horizonte penal. Sinceramente, es escandaloso que estuviera tan cerca tanto tiempo.

Después de entrar en la cárcel de Brians, ¿cuál es su principal discurso?Entiende que mucha gente tiene que estar ahí, pero él no y le sabe muy mal no haber hablado más con su hijos cuando tuvo la depresión. Su madre murió en noviembre de 2016 y no levantaba cabeza. Habla mucho de ella en la cárcel.

¿En cuanto tiempo saldrá?He dicho en otro medios que antes de que se cumpla la mitad de la condena, que es cuando te dan el tercer grado por un cierto automatismo, ya que después de la fuga no hay nada que hacer para acortarlo. Si no se hubiera fugado habría estado en tercer grado directamente, pero sinceramente, como no soy un abogado de este tipo de casos no me sé la lección, lo miraré ahora. Lo que si sé es que por el artículo 84 del Código Penal se podía haber suspendido la pena. Él pagó unos 15.000 euros de responsabilidad civil, que sumado a que era un delincuente primario, sin antecedentes y juzgado por unos hechos que habían pasado años antes, hacían que no hubiera tenido que ir a prisión. Luego pasó lo que pasó...