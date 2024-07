El actor Sergio Peris-Mencheta, que salió del hospital City Of Hope, en Duarte (California) hace un par de días, ha hablado con el programa La ventana, de la SER, sobre su recuperación, que se le hace muy dura: "Estoy tirando, la verdad. De esta fase no me hablaron antes y es una fase muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no".

"Estás en casa, pero eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatiga, diarrea... Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora", ha explicado Sergio al espacio radiofónico tratando de explicar cómo está su cuerpo un mes después del trasplante de médula ósea al que se ha sometido.

"Llevo un mes en el hospital desde que me hicieron el trasplante y hace tres o cuatro días salí. Ahora estoy en casa dejándome cuidar, esta vez me están dejando dormir, esa es la gran ventaja, no voy agarrado a un gotero, que también se agradece mucho, pero prácticamente me paso las horas durmiendo", ha dicho en el programa radiofónico.

La buena noticia es que Peris-Mencheta se encontró a su llegada al hogar globos y pancartas llenas de cariño, en una sorpresa de su mujer, la actriz Marta Solaz, y sus hijos Olmo y Río, que están siendo su principal soporte en estos duros momentos.

"Te queremos" y "Bienvenido a casa, papá" son los mensajes que esperaban la llegada de Peris-Mencheta a su hogar americano.

Sergio Peris-Mencheta y su mujer, Marta Solaz. Instagram

En relación con el éxito que está teniendo su proyecto teatral, 14.4, en Madrid, Peris-Mencheta ha dicho: "Me coloca en una vibración que parezco el de antes. El rato que estoy hablando de teatro o pensando en futuros proyectos me vengo muy arriba y esto me ha ayudado muchísimo. Si hay algo que ahora mismo me salva es esto, el poder estar en contacto con esto. Es el momento de mi vida en el que más orgulloso estoy de mí mismo. De haber sacado fuerzas de flaqueza. Aparte de dirigir la obra de teatro, estoy dirigiendo un documental desde enero y lidiando con el cáncer. Al final, ha sido todo a la vez", ha contado a La ventana.

Sergio se ha llevado un premio en la última edición de los MAX de teatro. El espectáculo que cuenta la vida de la primera persona intersexual de la que se tiene constancia (Herculine Barbin), Ladies Football Club, se llevó el premio a mejor espectáculo musical o lírico. Recogió la distinción Nuria Moreno, productora de Barco Pirata, que dedicó el premio a Sergio, el director del espectáculo.