El PSOE andaluz anuncia que denunciará a Bendodo por sus declaraciones sobre los ERE y la Junta lamenta la nueva sentencia del TC

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el delito de malversación por el que fue condenado el ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano a seis años de prisión en el caso de los ERE ha vuelto a provocar un duro cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE, que podría incluso acabar en los tribunales, según han anunciado los socialistas andaluces.

Y es que el portavoz adjunto de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, Josele Aguilar, ha anunciado este martes que el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, será "el primero que tenga que justificar en los tribunales las vergonzosas declaraciones" que manifestó este lunes, cuando insistió en que el de los ERE es "el mayor caso de corrupción de la historia de España de un partido político", en el que "700 millones de euros de los parados andaluces se los repartían los socialistas entre ellos".

Aguilar, convencido de que Bendodo "no se ha leído la sentencia del TC", ha lamentado que este "ha decidido seguir con el manual del fango y de la basura que ha estado utilizando en los últimos quince años". Y ha reiterado que sus declaraciones "no son políticamente reprobables, son delictivas", por lo que ha anunciado que el popular "tendrá que responder ante los tribunales sobre estas acusaciones". Al tiempo que ha querido "advertir al Partido Popular de Andalucía que no siga por esta senda" porque "cada vez que se produzcan unas declaraciones de este tipo, los llevaremos a los tribunales para que den cuenta de las mismas".

"¿Alguien lo dudaba?"

Bendodo, por su parte, se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la última resolución del alto tribunal, que anula la malversación del ex alto cargo Miguel Ángel Serrano para afirmar que "a Sánchez solo le falta decir: 'y el Constitucional de quién depende, eh? Pues eso'".

También el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, se ha cuestionado nada más conocer la noticia si "alguien en España tenía alguna duda de lo que iba a decir" el TC. Tras lamentar que la corte de garantías se está situando como un "tribunal de casación por encima del Supremo eliminando la malversación como delito", el portavoz ha recordado que "el empeño principal del Gobierno andaluz es recuperar hasta el último céntimo" de los ERE; al tiempo que ha mostrado su preocupación por que la eliminación de este delito "dificulte" esta tarea.

Además, Fernández-Pacheco ha calificado de "sobreexcitado al principal partido de la oposición" por "sus anuncios de querella para quien se atreva a decir que es el mayor caso de corrupción", una consideración que ha calificado como "un tema evidente" por el hecho de que tiene "más de cien causas por juzgar".