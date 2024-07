Meritxell Arias, Discan: "Los perros de asistencia no son robots, no pueden trabajar constantemente"

Los perros son una ayuda inigualable para las personas en muchos ámbitos de nuestra vida. Cada vez más estudios demuestran los beneficios de compartir el día a día con perros, gatos y otros animales pero, además, cada vez más se demuestra que las capacidades de los canes van más allá de aportarnos tranquilidad y seguridad.

Por eso los perros de asistencia son cada vez más comunes y más visibles en la sociedad. Da igual si se trata de un perro guía, de señal o de alerta médica, los perros pueden facilitar la vida de muchas personas con discapacidades y patologías muy variadas.

Esto es algo que Meritxell Arias vio claro cuando trabajaba en el Instituto Guttmann (Hospital de Neurorehabilitación), cuando trabajaba como maestra de educación especial con niños con daño neurológico.

"En 2004 me di cuenta de que podía unir mis dos pasiones: la discapacidad y los animales, así que trabajé duro para en 2007 fundar la Asociación de Acción Social Discan y unos años después dedicarme exclusivamente a ella", relata Arias.

Concienciar al mundo sobre la discapacidad

Desde su nacimiento, la asociación a trabajado dos grandes líneas: los perros de asistencia y la formación de profesionales en este ámbito. "Queremos poder trabajar con animales para mejorar el bienestar de las personas, pero sin perder de vista el de los peludos", expresa la fundadora de AAS Discan.

"Por desgracia, aún se trabaja sin tener en cuenta las capacidades emocionales de los perros en muchos sitios y, por eso, nuestro trabajo es sensibilizar, recordar que los animales no son robots y abogar por la integración de actividades en su día a día para que el perro no tenga que trabajar constantemente", agrega. "Todo esto, mientras seguimos concienciando sobre el mundo de la discapacidad".

En este sentido, Arias considera que "queda muchísimo camino por recorrer" ya que "vendemos una inclusión que no es real". "Una persona con discapacidad visual en una calle donde no se oyen los coches, motos o patinetes eléctricos, ¿qué hace? Cuando se habla de avances, de rehacer las ciudades, no se piensa nada en las personas con discapacidades", lamenta.

Por este motivo, la fundadora de AAS Discan considera que los perros pueden aportar mucho a la sociedad y, en especial, a esas personas que más lo necesitan. "Desde la asociación trabajamos en diferentes líneas: perros de asistencia, terapias asistidas con perros, formación de profesionales y educación canina", enumera.

"Estamos acreditados para poder certificar los diferentes tipos de perros de asistencia", detalla. "Podemos entregarlos en toda España, pero sede solo tenemos en Cataluña, Madrid, Valencia, León, Fuerteventura, Mallorca y próximamente, en Galicia".

Desde que empezaron, la asociación ha acreditado a unos 46 perros, aunque Arias cree que son muchos más si se cuentan desde que empezaron la asociación. "Ya muchos no están y algunos están jubilados, por supuesto", apunta.

"Nosotros convivimos con varios perros (cada uno de los instructores con uno) y vamos haciendo la educación base, pero luego, según el carácter se adiestran de forma diferente dependiendo de la necesidad de la persona que lo necesita", cuenta la fundadora.

Por otro lado, la asociación trabaja con perros de intervención y realiza terapias asistidas con perros en residencias de la tercera edad, hospitales de neurorehabilitación, escuelas de educación especial... "También hacemos charlas de sensibilización en las escuelas ordinarias donde enseñamos a los más pequeños por qué no se deben tocar los perros de asistencia, por ejemplo", cuenta.

Las familias, en el caso de el perro de asistencia, pagan el 40 por ciento

Por último, la asociación también facilita cursos lo más reales posibles para profesionales que quieran formarse en terapias asistidas con animales o como educadores caninos de perros de asistencia. "Esto nos proporciona una parte de la financiación propia, tener nuestros propios recursos", señala Arias.

"No obstante, también nos gestionamos económicamente gracias a las sesiones de intervención asistida con perros (que cada centro paga) y algunos patrocinios como el de la Casa Ronald McDonald, Elanco o marcas como Dibaq", añade. "Esto nos permite subvencionar un poquito más a las familias que, en el caso de el perro de asistencia, pagan el 40 por ciento".

Gracias a esta dinámica la asociación ha ayudado a más de 200 usuarios (entre perros de asistencia formados y entregados y las sesiones de intervenciones asistidas con perros), cada uno con una historia detrás. "Recuerdo una con especial cariño, la de Virginia y Chabi, que se conocieron en una de nuestras formaciones, cuando vinieron a convertir a sus perros en uno de aviso y otro de servicio", relata Arias. "Se enamoraron y se casaron".