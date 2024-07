Sumar improvisa una cita con los números dos de IU, Más Madrid y los 'comuns' 24 horas después de aplazar esa mesa de partidos

Nuevo giro de guion en el proceso de recomposición interna de Sumar tras su debacle en las pasadas elecciones europeas. Este martes, la coalición reunió por sorpresa a los secretarios de Organización de Movimiento Sumar (el pequeño partido aún liderado, de facto, por Yolanda Díaz), IU, Más Madrid y Catalunya en Comú para iniciar "la reflexión sobre la situación del espacio político". Pero lo hizo apenas 24 horas después de anunciar públicamente que, precisamente, iba a aplazar sine die el encuentro entre los partidos que componen la coalición que estaba previsto para esta semana, el primero que iban a mantener todas las organizaciones aliadas de Díaz tras el batacazo electoral.

Sumar quería que a esa cumbre acudieran los líderes de todas las formaciones que se presentaron unidas a las elecciones generales de 2023. No obstante, Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca declinaron rápidamente asistir argumentando que su vinculación con Díaz es únicamente a nivel parlamentario y que no comparten organización política con ella. Más Madrid, por su parte, inicialmente se mostró partidaria de enviar a la reunión a su líder, Mónica García, pero reculó tras unos días. El único líder que había confirmado su asistencia a la mesa de partidos era el de IU, Antonio Maíllo, cuya formación ha sido la que más ha insistido en la necesidad de reunir a todas las patas de Sumar para reorganizar la coalición y definir los próximos pasos a dar para superar la crisis en la que se encuentra inmerso.

Tras un primer aplazamiento, lo previsto era que ese encuentro tuviera lugar esta semana. Pero este mismo lunes, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, confirmó en rueda de prensa que, al menos por ahora, no se celebraría la reunión de los partidos que componen la coalición, y apeló a una reflexión "tranquila, pausada y rigurosa". "Los contactos y reuniones se están produciendo y cuando haya algo que comunicar se hará, no tenemos que hacer esto deprisa y corriendo", insistió.

"No vamos a correr", aseguró Urtasun en esa misma línea. No obstante, poco más de 24 horas después, Sumar anunció, a toro pasado y sin haber convocado previamente a los medios de comunicación, que este martes Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Catalunya en Comú habían "mantenido una reunión en continuidad con las conversaciones entre formaciones políticas que se venían dando hasta ahora", representadas todas ellas por sus secretarios de Organización, los números dos de cada partido a nivel orgánico.

"El encuentro se ha celebrado en un clima de trabajo y análisis compartido donde hemos puesto en común cuestiones relacionadas con el momento político actual, hemos abordado aspectos relacionados con la actividad parlamentaria, el escenario político de futuro y los retos del Gobierno progresista", asegura el breve comunicado que hizo público Sumar tras el encuentro. Según la coalición, los partidos han iniciado "una reflexión sobre los futuros Presupuestos Generales del Estado y sus objetivos de transformación para el país", "todo ello en el marco de la reflexión sobre la situación del espacio político".

Más información en breve.