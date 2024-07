Andrew Jury, concursante de 'Casados a primera vista', fue hallado muerto en su celda de la prisión donde esperaba a ser juzgado

El concursante de Casados a primera vista, en su edición de Nueva Zelanda, Andrew Jury, fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Mt. Eden en Auckland, a los 33 años de edad.

El joven, que participó en el conocido reality en 2017, estaba pendiente de juicio por cargos de "agresión con intención de herir, daño intencional y posesión de un arma ofensiva".

El padre del joven dio la noticia a los medios locales, donde declaró que tras entrare en prisión él comenzó a temer por la salud mental de su hijo.

"Debería haber sido una señal de alerta cuando Andy dejó de comunicarse con su familia y amigos", dijo Roy al medio. "Tanto mi familia como los amigos de Andy estamos profundamente entristecidos y desconcertados por este angustioso suceso", dijo el padre. Los servicios de emergencia de la prisión trataron de salvar la vida al joven, sin éxito.

Entre las condolencias, las de la productora de Casados a primera vista. "Warner Bros. Discovery expresa nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de Andrew Jury", escribió un portavoz de la división australiana y neozelandesa de la compañía.

Andrew apareció en Married at First Sight New Zealand en 2017, formato cuyo punto de partida es que dos completos desconocidos se casen ante sus familias sin ningún tipo de conocimiento previo. Andrew fue emparejado con Vicky Gleeson-Stokes y aunque llegaron al altar, la ex pareja tuvo dificultades para que las cosas funcionaran y finalmente se separaron después de la final del reality, que también tuvo una adaptación en nuestro país.