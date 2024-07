Horarios del Mad Cool Festival 2024: apertura y cierre de puertas, conciertos y principales 'solapes' entre artistas

Mad Cool Festival revela los horarios para su séptima edición, que durará del 10 al 13 de julio en el recinto Iberdrola Music, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde. En esta nueva edición se ha reducido la cantidad de escenarios de 8 a 6, "lo que sin duda desempeñará un papel clave en la distribución y los flujos de movimiento dentro del evento, reduciendo las coincidencias en los horarios y contribuyendo a minimizar la contaminación acústica entre los diferentes escenarios", ha señalado la organización del evento en un comunicado.

Mad Cool Festival 2024 cuenta con cuatro días de duración, uno más que el año pasado, y con más de 100 artistas que van desde Dua Lipa, The Killers, Pearl Jam, Avril Lavigne, Maneskin, The Smashing Pumpkins, Bring Me The Horizon, Janelle Monáe, hasta Sum 41, Motxila 21, Tom Oddell, Rema, Sexxy Red, Greta Van Fleet, The Kooks, Keane, Tyla, entre otros.

Conciertos y horarios de miércoles y jueves

El miércoles 10 el festival abrirá sus puertas a las 17.00 y los conciertos empezarán a las 17.40 horas con la actuación de Soccer Mommyy Xavi Fornaguera. Entre los 'solapes' más importantes del día tenemos a Garbage y Nothing But Thieves', que sonarán a las 20.05 horas. Y los de Dua Lipa, que comenzará a las 21.30 horas y Sesyy Red diez minutos después. Cerrarán la primera sesión The Samashings Pumpking a las 23.15 horas y Rels B diez minutos después. Todos los conciertos van a terminar a la 1 de la madrugada.

En el cartel de Mad Cool del jueves 11 destaca la actuación de la madrileña Russian Red (18:55h), Mando Diao (20.15), Keane (21.10), Pearl Jam (22.40) y Bomba Estéreo (23.15). Clausurarán la jornada Greta Van Fleet (00.50), Adel (00.20) y Paul Kakbrenner (00.55). Las puertas van a cerrar a las 2.00.

Conciertos y horarios de viernes y sábado

El viernes 12 también habrá conciertos durante la tarde, pero habrá que esperar a la noche para descubrir el menú de los platos fuertes del día. El concierto de Black Plumas comenzará a las 21:35 horas, el de Tom Morello a las 21:50 horas y el de Sum 41 a las once de la noche. El cabeza de cartel del día, Maneskin, empezará a las 00:35 en el escenario Mad Cool. Y The Breeders lo hará a la 1, con la idea de que los dos terminen a las 2 de la madrugada.

El sábado 13 será el turno, entre otros muchos cantantes y bandas, de Avril Lavigne (20:15h), Bring Me The Horizon (21:25h), The Galight Anthem (21:55h), Genesis Owusu (23:25h) o Andrés Campo (00:20h). No obstante, los más esperamos del día serán The Killer, cuya actuación comenzará a las 23 horas y durará una hora y media, y The Look, de 00:40 horas a cierre.