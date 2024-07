El PSOE recurre en los tribunales la Medalla de Ayuso a Milei: "Es propaganda partidista"

El Partido Socialista ha presentado un recurso Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Decreto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el que se concedió la Medalla Internacional al presidente de Argentina, Javier Milei. Desde el partido consideran que no se cumplieron los requisitos legalmente establecidos para que la dirigente autonómica condecorara al mandatario extranjero y califican el acto como "una actuación de propaganda política partidista".

"Fue otorgada en fraude de ley, por ello, adoleciendo de nulidad radical de pleno derecho al haber sido dictado, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento y los requisitos legalmente establecidos", han alegado los socialistas en el escrito. Con la interposición de este recurso, el PSOE pretende declarar la nulidad del Decreto publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 21 de junio, por el que se concede la distinción.

Desde a formación política consideran que el acto incumple la regulación autonómica sobre distinciones honoríficas, respondiendo "exclusivamente a la cercanía política" de Ayuso y Milei. Entre los argumentos que se expone en el recurso, el Partido Socialista considera que el acto infringe el principio de neutralidad y objetividad de las administraciones públicas, en un acto institucional que califican como "una actuación de propaganda política partidista".

Los artículos 10 y 11 de la Ley 2/2024, de 22 de abril, por la que se regulan las Distinciones Honoríficas de la Comunidad de Madrid, definen y fijan el procedimiento para otorgarla. Así, se establece que este distintivo "se otorgará como gesto de cortesía y como reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, a los representantes de otros países y máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea, en visita oficial a la Región por su labor institucional". Su concesión "se efectuará por decreto del titular de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a iniciativa personal del titular de la Presidencia", con su correspondiente publicación en el BOCM y su remisión a la Asamblea de Madrid.

El acto, que tuvo lugar en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, contó con los honores institucionales. Ambos dirigentes salieron al balcón para saludar a los curiosos que se aglomeraron en la Puerta del Sol. La visita no estuvo exenta de polémica al producirse tras la crisis diplomática entre España y Argentina, a raíz de que Milei calificara de "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Desde el Gobierno de España se calificó la cita como "una profunda deslealtad hacia las instituciones españolas". El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recalcó que España "solo tiene una política exterior", que se coordina con todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real, y subrayó que la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, tenía un carácter privado. "Sin duda se trata de una visita privada, no hay nada de agenda oficial de lo que yo he conocido hasta ahora en esa visita", expuso.

Desde otras formaciones, como Más Madrid, también indicaron la posibilidad de recurrir a la vía judicial. "No se cumple el requisito material para la concesión del reconocimiento previsto en la ley madrileña", expuso el partido en un burofax enviado a la Comunidad de Madrid días antes de la condecoración. La formación ya expuso sus dudas sobre si el viaje se trataba de una visita oficial o privada. La portavoz en la Asamblea de Más Madrid, Manuela Berguerot, expreso que Ayuso "no pierde oportunidad de mostrar deslealtad a nuestro país e instituciones, pero sorprende que no guarde ya las apariencias".