El Govern acusa al Tribunal Supremo de "menospreciar" al Congreso por querer "retorcer" la aplicación de la amnistía

La Ley de amnistía sigue aplicándose en Cataluña. La portavoz del Govern en funciones, Patrícia Plaja, ha asegurado este martes que el Tribunal Supremo busca "dinamitar" la amnistía con su interpretación de la norma, lo que considera "vergonzoso" y "preocupante" pese a ser también "previsible". Además, la portavoz ha defendido la aplicación de la amnistía en los policías encausados, aunque "en determinados puntos guste más o menos".

En la rueda de prensa semanal posterior a la reunión del ejecutivo catalán celebrada este martes, Plaja ha señalado: "Demasiadas veces algunos poderes se creen que están por encima de todo y pueden saltarse la ley". Así se ha pronunciado después de que este lunes el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazara perdonar el delito de malversación que atribuye al expresident catalán Carles Puigdemont y a dos exconsellers y acordara mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.

Lo que hace el Supremo, ha criticado Plaja, no es "interpretar" la ley, sino "retorcerla con criterios que no son jurídicos ni imparciales", es decir, "obstaculizarla, encallarla e imposibilitar" su aplicación. Ha lamentado que la magistratura "menosprecie" la voluntad del legislador, expresada por el Congreso, y lo haga "de forma desacomplejada y provocadora". "No les gusta y harán lo que puedan para no aplicarla en los términos que se debe hacer", ha augurado.

La portavoz también se ha pronunciado sobre la amnistía concedida por un juez a los 46 agentes de la Policía Nacional a los que investigaba por las cargas del 1-O en la capital catalana, al considerar que los delitos que se les atribuían encajan en la ley del perdón y que su actuación no superó el "umbral de gravedad" para quedar excluida.

Ha defendido que la norma se debe aplicar en todos los casos, aunque "en determinados puntos guste más o menos". En cualquier caso, ha señalado que el "objetivo claro" de la norma es poner fin a "una causa general contra el independentismo", si bien la norma también tiene "otras derivadas".

La Generalitat participa en 55 procedimientos

Asimismo, el Govern ha informado de que la administración catalana participa en 55 procedimientos relacionados con la amnistía impulsados por los órganos judiciales. En once de ellos ha sido el gabinete jurídico del ejecutivo catalán el que ha asumido la iniciativa y ha solicitado su aplicación, en 27 se adherirá a las peticiones formuladas por otras partes y en 17 no intervendrá ni formulará ninguna alegación.

Por demarcaciones, 16 corresponden al ámbito de Barcelona, 16 al de Girona, 10 al de Lleida y 13 al de Tarragona. Estos 55 casos tienen que ver, entre otros, con agentes de cuerpos policiales, miembros del cuerpo de Bomberos u otros funcionarios públicos.

El Govern pide a ERC que castigue a los responsables

En relación a los carteles de 'Fora l'Alzheimer de Barcelona' donde se mofaban del expresident de la Generalitat Pasqual Maragall y el exconseller Ernest Maragall, Plaja ha negado que el ejecutivo catalán tuviera alguna relación al respecto. Además, ha tildado estas actividades como "vergonzosas" y ha apuntado que confía en que ERC "hará uso de las herramientas que dispone para aclarecer los hechos" para "castigar a las personas responsables".

Plaja, sobre el suicidio de las dos hermanas

La portavoz del Govern en funciones, Patrícia Plaja, ha admitido que "ha fallado todo" con relación a las dos hermanas que se han suicidado en Barcelona antes de ser desahuciadas por no poder pagar el alquiler. "Es una responsabilidad de todas las administraciones, que tienen que trabajar plegadas para que no vuelva a suceder", ha añadido en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

En este sentido, la portavoz ha afirmado que se trata de una "tragedia", de unos hechos que no tendrían que haber sucedido y que no se tendrían que repetir. Según ha explicado, el Govern en funciones ha mirado la tarea que se había hecho desde los departamentos que puedan tener alguna competencia, pero ha evitado señalar responsables concretos: "Ha fallado todo".

Aumento del 15% en la inversión de depuradoras

Por otro lado, el Govern ha aprobado un incremento del 15% de los recursos destinados a garantizar un funcionamiento adecuado de las depuradoras y regeneradoras públicas catalanas para el 2024. De este modo se actualizan los importes a los gastos reales de financiación de los entes gestores y en un contexto de aumento generalizado de los precios. El incremento supone una dotación máxima de nueve millones de euros más respecto de la partida del 2023.

El presupuesto beneficiará a 130 depuradoras, gestionadas por 32 administraciones, que dan servicio a 2,4 millones de habitantes. Estos sistemas de saneamiento se encuentran en zonas afectadas por la sequía y por la escasez de agua y con esta aportación se garantizará su correcto funcionamiento.