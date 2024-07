Poderes públicos, sindicatos y empresas se dan la mano en el I Encuentro Arcoíris para alertar "contra el armario laboral"

La consultora Padula & Partners, especializada en selección y desarrollo de líderes, marcas y proyectos de diversidad, equidad e inclusión, y el Círculo de Bellas Artes de Madrid organizaron esta semana en Madrid, de la mano de Ly Company Group y Teoxane, el primer encuentro #EmpleoArcoiris centrado en un entorno inclusivo en la empresa y con el telón de fondo de la obligatoriedad legal de implementar planes LGTBIQ+ en las empresas, en vigor desde el 28 de febrero tras la aplicación de la ley trans.

Tras la bienvenida a cargo de la presentadora, Paloma del Río, y el presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Juan Miguel Hernández León; Euprepio Padula, presidente de Padula & Partners, fue el encargado de entrevistar a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que, frente al cartel del Orgullo de Madrid, duramente criticado durante el acto, recordó que "el armario laboral existe, hay permisividad social con los agravios a las personas por su orientación sexual". Y lo ejemplarizó con los maestros: "Dos de cada tres docentes ocultan su orientación sexual por miedo a represalias laborales y al acoso. Ganando derechos para las personas LGTBIQ+ se ganan derechos para toda la sociedad. Eso es la libertad. ¿Cuál es la libertad que defiende Ayuso? ¿La de un cartel con condones y tacones?", se preguntó la vicepresidenta.

Díaz abordó también con Padula la cuestión de la reducción de la jornada laboral: "En España llevamos cuarenta años con la jornada laboral congelada y se hacen 2,4 millones de horas extraordinarias a la semana sin retribuir. Ganar tiempo a la vida manteniendo el salario es la medida mejor valorada por los votantes, voten a quien voten. La patronal se sitúa con la extrema derecha, porque solamente Vox cree que esto es negativo".

El responsable confederal de UGT, Toño Abad, compartió en este foro las claves principales de los planes LGTBIQ+, su obligatoriedad para las empresas y su necesidad: "Ahora hay un protocolo para proteger en el trabajo a las víctimas de discriminación y acoso LGTBIQ+, porque hay una violencia subyacente normalizada. Un 55% de personas son rechazadas en el mercado laboral por ser trans y un 20% de las personas LGTBIQ+ sufren incluso un empeoramiento de su salud por este motivo".

Integrantes de la primera mesa redonda del Encuentro Arcoíris P&P / CEDIDA

En la primera mesa redonda, cinco directores de recursos humanos y relaciones laborales de cinco importantes compañías informaron acerca de sus buenas prácticas encaminadas a la inclusión real y efectiva de las personas LGTBIQ+. Carmen Muñoz, directora general de Personas y Organización de Repsol, aseguró que, en su compañía, "cualquier empleado tiene sus derechos asegurados incluso en los países donde operamos y el matrimonio homosexual no se reconoce". Remedios Orrantia, presidenta de la Fundación Vodafone y Global HR Director del Grupo Vodafone: "Todos nuestros empleados deben pasar una formación para evitar sesgos inconscientes, porque las empresas queremos el mejor talento y que ese talento se sienta libre".

Por su parte, Ana Valdivieso, directora de Recursos Humanos de GSK, afirmó que "se tiende a regular en negativo y no en positivo, mientras que las empresas vamos por delante de la regulación. Nosotros tenemos una jornada de salida del armario con gran impacto que sirve de ejemplo a otros trabajadores". Tatiana Espinosa de los Monteros, directora de Relaciones Laborales y Diversidad de Telefónica, empresa que acaba de alcanzar el siglo de vida, dijo que no hubiera alcanzado los 100 años "sin un enfoque en la diversidad, que es algo que impacta directamente en los resultados". También participó en la mesa Jorge de San José, director de Recursos Humanos y Organización de Radio Televisión Española, que remarcó la necesidad de avanzar en las empresas en este sentido, pero aportando una visión positiva: "España es un país muy tolerante con las personas LGTBIQ+, tan solo nos superan Suecia y Holanda".

Mesa redonda final de la jornada P&P / CEDIDA

La segunda mesa estuvo enfocada en analizar las claves del liderazgo para la gestión de la diversidad LGTBIQ+ en las organizaciones, y en ella, el CEO de Visa España, Eduardo Prieto, afirmó que "las empresas tienen la obligación de seguir apostando por la formación de sus empleados, porque lo que aprenden en la empresa lo trasladan a la calle", además de poner el acento en que "la diversidad aporta valor a las empresas y a la sociedad". La directora global de Relaciones Institucionales de BeDisruptive, Begoña Villacís, que además fue vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, consideró que vivimos en un país de libertades y derechos, "pero el conflicto da muchos votos, y casi ningún político censuró, por ejemplo, que un grupito fuera por Chueca gritando ‘fuera sidosos de nuestros barrios"”.

También participó en la mesa el CEO y Fundador de Ly Company Group, Curro Rodríguez, impulsor de este foro: "Igualdad no es dar a todos lo mismo, sino que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y legislar en base al talento, porque esto va de educación, no va de decretazo para conseguir un voto". Representando a ONCE, Patricia Sanz, su vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital, también puso el foco en evitar el conflicto: "La diversidad no debería generar conflicto ni rivalidad, porque para ser una sociedad del siglo XXI todos tenemos que sumar". Y solicitó además una presencia más transversal de las personas con discapacidad en foros como ese, y no solo en los centrados en la discapacidad.

En el cierre de la jornada, Julio del Valle, director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBIQ+ del Ministerio de Igualdad, declaró que "la máxima expresión de libertad es construir tu propia identidad y mostrarla públicamente", y quiso lanzar un mensaje a las organizaciones privadas a la hora de afrontar la diversidad LGTBIQ+ entre su plantilla tras la nueva ley. "Hemos puesto el listón a una altura suficiente como para que las empresas den un paso al frente", resumió.