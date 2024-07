Conducir "limpio" en Londres sale muy caro y los nuevos 'blade runners' se dedican a "retirar" las cámaras de bajas emisiones

En el inicio de la película un texto (y una voz en off en la versión doblada) nos ponía en situación: "Los Blade Runner fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policías especiales, con el nombre de Unidades de Blade Runners, tenían órdenes de tirar a matar. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro". Así comienza la película de Ridley Scott basada en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?. Hoy en Londres, los replicantes a "retirar" son las cámaras de las zonas de bajas emisiones.

En la capital del Reino Unido, el país que vota el próximo 4 de julio para elegir nuevo primer ministro, hay decenas de personas dedicadas a "retirar" las cámaras que vigilan para que por una zona de bajas emisiones no circule un coche contaminante (o no lo haga sin pagar). No son replicantes, tan sólo máquinas y no precisamente inteligentes. ¿Por qué entonces destrozarlas?

Las zonas de bajas emisiones están ya en casi todas las grandes y medianas ciudades. En España, la normativa de las zonas de bajas emisiones (ZBE) entró en vigor en 2023. Son obligatorias para todo municipio con más de 50.000 habitantes, aunque la mayoría o no la tenían preparada o no la están aplicando (el plazo, incluso ampliado, parta adoptarlas justo acabó ahora).

Londres, primera zona ultra baja del mundo

Estas áreas en las que se busca tener un aire más limpio y respirable funcionan gracias a unas cámaras que controlan los accesos de los vehículos al perímetro de estas áreas con tráfico limitado. En España, por ejemplo, los accesos se regulan según el tipo de etiqueta medioambiental que luce nuestro vehículo según el volumen de emisiones del motor (Cero, ECO, B, C y A o ninguna, en el peor de los casos).

Londres fue en 2021 la primera ciudad del mundo que introdujo una Zona de Emisiones Ultra Bajas (ULEZ, por sus siglas en inglés), de la mano del alcalde, Sadiq Khan, muy comprometido con la lucha contra el cambio climático. El área incluida empezó siendo puramente urbana y céntrica, pero ha ido creciendo hasta el Gran Londres (los suburbios), donde empezó a aplicarse en agosto de 2023, de modo que cubre ya los 32 distritos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Londres cobra una tasa diaria de 12,50 libras (casi 15 euros) para circular por la ULEZ con motocicletas, furgonetas y vehículos especiales de menos de 3,5 toneladas que no cumplan las normas de bajas emisiones (los fabricados antes de 2006). Los vehículos más pesados, los de más de 5 toneladas pagan una tasa de Zona de Bajas Emisiones (LEZ). No es sólo para británicos: si mañana fuéramos con nuestro coche a Londres tendríamos que pagar las mismas tasas.

Multas de más de 200 euros

Los conductores que no pagan esa tasa reciben primero una carta de advertencia y si persisten en su conducta les llega una multa de 180 libras (unos 212 euros). Las cámaras vigilan las 24 horas del día, los siete días de la semana (sólo descansan el día de Navidad).

Mapa de la Zona de Emisiones Ultra Bajas (ULEZ) de Londres desde su ampliación en agosto de 2023. Transport for London/Google Maps

Todo ello ha despertado el enfado, el cabreo y finalmente la ira de muchos conductores. Así han nacido los blade runner dedicados a "retirar" cámaras de bajas emisiones.

Las cifras publicadas por la Policía Metropolitana de Londres (Met) en noviembre de 2023 mostraban que desde abril se habían registrado casi 1.000 delitos relacionados con el robo o vandalismo contra las cámaras ULEZ, según informa The Independent.

Algunos de estos modernos blade runnrers cortan los postes de las cámaras de control de las emisiones por la mitad y seccionan el cableado. Otros echan pintura roja sobre las lentes de las cámaras instaladas en los semáforos.

Hasta con artefactos explosivos

Pero es que en algunos casos no se ha tratado únicamente de dar golpes a la cámara. Algunos de estos vándalos han hecho explotar artefactos explosivos. El alcalde de la capital británica asegura que este "comportamiento grotescamente irresponsable pone en peligro vidas y bienes".

"Es extremadamente preocupante que un artefacto explosivo parezca haber sido colocado deliberadamente en un lugar público. Esto podría haber causado heridos graves entre la gente que pasaba por ahí", afirma Trevor Lawry, superintendente de la Met.

El alcalde Khan tiene un problema porque la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático se transforma con las zonas de bajas emisiones en otro territorio donde las personas con menos recursos sufren más. Y es que no todos pueden comprarse un coche eléctrico y sin embargo tienen que seguir circulando (viviendo/trabajando).

¿Sirven de algo las zonas de bajas emisiones? A través de su Plan de Londres, el alcalde ha logrado reducciones de emisiones de carbono de casi un 50% ciento más que los objetivos establecidos por las normas de construcción. El informe de medición energética del plan muestra que con sus políticas de planificación Khan ha logrado una reducción de carbono de 44.000 toneladas de carbono al año.

Cámaras que pueden leer matrículas y más

Las cámaras de Reconocimiento Óptico de Caracteres o cámaras OCR son dispositivos de vigilancia que pueden leer las matrículas u otras informaciones, como etiquetas, de los vehículos que estén en circulación o estacionados. Su funcionamiento es muy sencillo.

Están conectadas a una base de datos con la que comprueban la información que han leído con la que figura en este conjunto de datos. Así, en este caso, cotejan si la matrícula leída puede o no acceder o si tiene asociada una pegatina ambiental. Se usan también para la detección del estado de la pegatina de la ITV o en los aparcamientos de pago.