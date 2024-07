El PP urge al Gobierno a que frene la inmigración ilegal "sin control" que provoca "efecto llamada"

El portavoz parlamentario popular, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de la "crisis migratoria sin precedentes" que atraviesa España, en especial Canarias. Según el portavoz, la llegada de casi 25.000 migrantes al país de forma irregular en lo que va de año es responsabilidad de la "dejadez del Gobierno de Pedro Sánchez" y, a su juicio, España se ha convertido en "un coladero", debido a su situación geográfica, además de por el "abandono" del Estado.

Por este motivo, la oposición urge a Sánchez a tomar medidas consensuadas con todas las comunidades ya que son las que tienen la competencia de los menores no acompañados. "El PP no puede hablar por parte de sus comunidades porque sería no respetar a las autonomías. Debe resolverse en la conferencia sectorial donde el Gobierno se comprometa a frenar la inmigración ilegal sin control que provoca efecto llamada".

En este sentido se ha pronunciado también el líder del PP. Horas antes, durante una entrevista en Onda Cero, Alberto Núñez Feijóo ha defendido que las comunidades del PP atenderán a menores migrantes hasta el "máximo disponible", pero ha pedido "límites".

Habrá ampliación.