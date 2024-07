Carmen Lomana, a Bertín Osborne: "Su soberbia y su arrogancia están por encima de todo. Está amargado"

El pasado fin de semana, El Turronero organizó una gran fiesta para celebrar la Primera Comunión de su nieta. Un evento al que acudieron grandes rostros de nuestro país como Álvaro Muñoz Escassi, Paula Echevarría, Miguel Torres o Hiba Abouk.

Además, en la feria montada por el empresario también se dieron cita personajes como su gran amigo, Bertín Osborne o la empresaria Carmen Lomana. Estos dos vivieron un momento de tensión cuando el cantante se negó a saludar a Lomana, que lleva meses tachándole de "macho alfa", "antiguo" o "viejuno" en televisión.

Un desplante que no sentó nada bien a la colaboradora de Espejo Público, que no ha dudado en responder a la actitud del cantante. La empresaria ha contactado con el matinal que, este martes, ha emitido la conversación telefónica con ella.

"Estaba en una mesa al lado de la suya y entonces dije: 'Hola, Bertín, ¿cómo estás?'. Y contestó: 'Yo a ti no te saludo'. Y yo dije: 'Ah, bueno... pues muy bien'. Yo me fui otra vez a mi mesa", ha comenzado explicando Carmen Lomana.

"Me da igual Bertín, no cuenta nada en mi vida porque de este señor y de su mala educación y su mal carácter... Yo, como mujer, he defendido a Gabriela. Entonces, él dijo 'pues ahora no la saludo'. Como si a mí me importara, vamos", ha agregado la colaboradora.

"El otro día, la gente le ponía a escurrir. Él puede llamarle 'chavala' a la novia y puede decir que nunca va a ser padre... Será un feo, pero es un feo hacia mí y hacia todo el mundo porque su soberbia y su arrogancia está por encima de todo. No respeta nada, ni mujeres ni novias... Dije simplemente que tenía que tener cuidado y si no lo tiene pues que no ande por ahí dejando mujeres embarazadas. Es tan fácil como hacerse una vasectomía", ha destacado Carmen Lomana.

Además, la colaboradora del matinal de Antena 3 ha agregado que "por parte de él debe haber bastante" rabia: "En la cena estaba con una actitud como diciendo 'No sé qué hago aquí, me voy'. Si es que está amargado. El estar mayor no quiere decir que estés amargado. Él es quien me tiene que pedir perdón a mí, no yo a él".