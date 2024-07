El Ayuntamiento paraliza la obra de la Torre Mapfre tras el derrumbe de cuatro plantas

Tras el colapso de las cuatro últimas plantas de la Torre Mapfre que faltaban por derruir, el Ayuntamiento "ha paralizado totalmente" estos trabajos de demolición y "hasta que no existan los informes de estabilidad tanto de la obra como de la finca colindante, no se retomarán" y se hará "con total garantía" para las propias obras y para los vecinos". Así lo ha confirmado este lunes el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, tras visitar la zona en Triana, junto al alcalde, José Luis Sanz y a la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón.

Cabe recordar que el derrumbe producido en la tarde de ayer ha afectado a un muro de un edificio contiguo, así como al aparcamiento de un bloque contiguo y parte de sus zonas comunes, se han destrozado cuatro coches y dañado otros ocho que había en la primera planta del aparcamiento.

Así, De la Rosa ha señalado que "ha habido daños en algún vehículo y sobre un muro que cae de ladrillos", que "no son muros de carga ni pueden afectar a daños estructurales". Además, ha subrayado que los bomberos garantizan que "está todo estabilizado y que no hay ningún tipo de riesgo", ha puntualizado. "Afortunadamente solo hay que lamentar daños materiales", ha añadido el delegado tras mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos e informar que aunque sea una obra privada, "el Ayuntamiento da la disposición para cualquier tipo de ayuda que se pueda necesitar".

Por otro lado, el edil ha asegurado que las obras "contaban con sus licencias de demolición y sus licencias de construcción de primera planta". No obstante, ha aclarado el protocolo a seguir tras el derrumbe, que consiste en que "los bomberos estabilizan y apuntalan la zona" y la Gerencia Municipal de Urbanismo pasa a hacerse cargo. Posteriormente, se requieren "informes de estabilidad tanto de la zona donde ha habido derrumbe como de la zona colindante", y cuando esos documentos "estén encima de la mesa se retomará la obra y después se investigarán las causas".

"Se les ha ido de las manos"

Los vecinos afectados por el derrumbe han explicado que los operarios les han dicho que el trabajo "se les ha ido de las manos", y han asegurado que es "un milagro" que no haya habido personas afectadas. Tras el suceso, Concha Díaz, una de las vecinas, ha relatado que apreció como este lunes que los trabajos de demolición "iban muy acelerados", y que el ruido que ha provocado el derrumbe ha sido "como si terminase el mundo". "Estaba en la ducha cuando se derrumbó y no era capaz de moverme, me he tenido que agarrar a lo que he podido". En ese momento, ha dicho, ha salido a las zonas comunes como el resto de vecinos, "que gritaban a los operarios que pararan", y ellos han reconocido que "se les ha ido de las manos", ha subrayado.

Otra vecina, Esperanza Presa, cuya vivienda de la quinta planta da a los edificios ahora derrumbados, ha señalado que cuando los trabajadores han empezado el turno de las tres de la tarde, "han comenzado a tirar con una fuerza increíble", y ha añadido que "todo el edificio ha temblado" al caerse el que ha colapsado, porque "estamos muy cerca de ese bloque". Asimismo, sostiene que desde que empezaron los trabajos de demolición, se han observado grietas en las casas de su bloque que antes no se habían visto, "distintas a las lógicas de la dilatación del edificio".

Pese a que lo bomberos han garantizado las condiciones de seguridad y habitabilidad, algunos vecinos se organizaron para pasar la noche en viviendas distintas a la suya, ante el temor de que se puedan producir problemas en sus casas por este suceso.