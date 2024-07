Zayn Malik revela la reacción de su hija al saber que es cantante

El próximo septiembre, Khai, la hija que Zayn Malik comparte con Gigi Hadid, cumplirá 4 años. Es decir, que ya va teniendo edad para ir comprendiendo lo que ocurre a su alrededor o, por ejemplo, las profesiones de sus padres. Y acaba de descubrir que el exmiembro de One Direction es cantante y, ahora, cada canción que escucha le parece la mejor canción de la historia.

Y todo, según ha explicado el artista de 31 años en una entrevista con la edición india de Harper's Bazaar, porque la pequeña, quien ya comienza a recordar las letras de ciertos temas, cree que la voz que escucha en toda canción nueva que le enseñan es la de su padre. "¿Es mi babá cantando?", ha contado Zayn que pregunta Khai prácticamente cada día.

No ha sido la única alegría que le ha dado su hija al autor de éxitos como Pillowtalk o I Don't Wanna Live Forever, quien busca desesperadamente recordar cada momento a medida que su hija crece. "¡Es que se pasa muy rápido!", ha añadido, "ser padre solo ha conseguido inspirarme y convertirme en una mejor persona. Mi hija es toda mi vida y me ha dado un propósito".

Además, recientemente hablaba sobre la destreza musical de Khai en el programa The Zach Sang Show. "No es que sea una experta, pero sí que se le nota que tiene ritmo cuando toca la batería y esas cosas. Cien por cien que podría llegar a algo con ello", aseguró, así como aprovechó para alabar la labor de Gigi en la crianza de la joven, a pesar de que su relación no acabase especialmente bien.

"Es que su madre era muy buena tocando [el videojuego] Guitar Hero en la batería y yo pensaba: 'Quizá esto lo ha aprendido de su madre'. Porque yo era malísimo jugando y G [como se refiere a la supermodelo] me ganaba todo el rato. ¡Y eso que yo soy el músico!", rememoró entre risas.

Por último, Zayn explicó los motivos que le llevaron a querer criar a su hija lejos de la gran ciudad, en su rancho en una zona rural del estado de Pensilvania: "Cuando descubrí que mi pareja en ese momento estaba embarazada, rápidamente decidí que ese sería un gran lugar para criarla porque hay siempre algo que hacer y pasamos mucho tiempo al aire libre".

"Nosotros mismos nos encargamos de la jardinería. O que a Khai le encanta acampar conmigo, así que cocinamos en el exterior, pescamos juntos. Como le gusta mucho, se vuelve muy divertido para ella. Con un poco de suerte, crearemos unos recuerdos increíbles", finalizó.