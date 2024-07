Barei: "En el 'lobby' de la música hay cuatro y, cuanto más cerca estés de él, más repercusión vas a tener; si no, estás jodido"

Para una gran parte del público, 2016 fue el año en el que descubrieron a Barei y su Say Yay!, el enérgico tema en inglés con el que representó a España en Eurovisión. Pero esta artista madrileña de 42 años es mucho más, es fuerza sobre el escenario, es potencia vocal y es cuidado al detalle en sus letras, tanto en las suyas como en las de otras artistas.

Han sido seis años de ausencia, aunque solo como vocalista, pues la cantautora nunca ha dejado la música del todo: está detrás de las composiciones de algunos temas de Chenoa, Malú, Lorena Gómez o Edurne, entre otras. Ahora, Barei vuelve con un disco que está cocinando a fuego lento, que ahonda en la salud mental y en el crecimiento personal que ha tenido durante estos años.

El último tema que ha sacado es Desordenada. ¿Es una reflexión sobre el caos que provocan los cambios?Sí, habla del desorden que supone cualquier cambio en tu vida, que puede ser elegido o no. Ya sea en el trabajo, en una relación, en tu familia, una mudanza a otro país... Cualquier cambio da miedo por esa incertidumbre y va ligado a un duelo y que hay que transitar, puede ser mayor o menor, pero tiene las mismas fases. Desordenada habla de todos esos estados anímicos por los que pasas en un duelo, y lo he conceptualizado en una relación sentimental, porque es mucho más fácil para que la gente se identifique. Además, tiene ese puntito bailable, es una canción muy animada y pegadiza. Tiendo a eso, soy más de pensar 'algo mejor está por venir, este aprendizaje me va a llevar a un lugar que necesito para ser quien tengo que ser'.

Este mismo mantra de sacar lo positivo de una mala experiencia está en Me la lías.En Me la lías hablo de poner límites, es un 'me la lías' de 'necesito que tú te ocupes de tus propios duelos'. Estoy en un momento de mucha introspección y de mucho crecimiento personal, pero es que soy así, desde Say Yay!, que ya era 'levántate del fracaso y di que sí en lugar de no a todo'. Me gusta ponerle positivismo, no solo a la letra, sino también al estilo: el tempo, el ritmo pegadizo. Intento que tenga ese punto, te remueve por dentro y te mueve por fuera, lo cual es compatible.

Sin embargo, Cómo dolisteis es una balada más tranquila pero que sigue el mismo hilo argumental, ¿va a ir por ahí el disco?

Sí. El álbum tendrá una cronología, es cada tema independiente, pero todos hablan de lo que me ha pasado en estos últimos años en los que he hecho todo este crecimiento personal, estos cambios, este autoconocimiento. Que he estado en terapia desde los 16 años, pero no he reconocido en mí muchas de las heridas que me han marcado hasta ahora, que las he visto al ser madre. Todos somos espejo de todos, pero es verdad que con tus hijos te vas a tu infancia. En mi caso es como si me hubieran hecho una especie de hipnosis y me hubieran llevado a todo lo que me dolió y que había apartado. Evitar ese dolor y no transitarlo lo que te hace es crear una serie de conductas que piensas que te ayudan a no sentir y en realidad te hace más daño. En Cómo dolisteis me salió todo eso, es un punto de inflexión, por eso quise que fuera la primera, simboliza mi cambio. Para mí ha sido una catarsis, desde que empecé a crearlo en el estudio, que lloré muchísimo, a cuando hice el videoclip. Para mí ha sido un antes y un después: esa conducta que desarrollé de adulta para protegerme de ese daño de pequeña, dejé de llevarla a cabo según salió el videoclip. Es como si lo hubiera sanado, una cosa rarísima. Fue mostrarme, vulnerable, real y sincera, conmigo y con el mundo, y eso se sanó.

Como persona que ha tenido que aprender a poner límites, ¿se siente culpable al hacerlo?He pasado por ahí y todavía paso, todavía tengo momentos en los que poner un límite me genera mucha culpa. Pero intento pensar en el 'no positivo': cuando tú dices 'no' a alguien, puedes darle ese esa connotación negativa de rechazo hacia el otro o puedes pensar que implica que estás diciendo que sí a ti. Al 'no' le damos una connotación muy negativa, y el 'no' puede ser tremendamente constructivo. ¿Por qué decir 'no' cuando alguien te ofrece una droga lo vemos positivo? Porque ahí nos protegemos, nos parece un escudo. Pero 'no me conviene quedar con esta persona', por ejemplo, es supernecesario. ​Poner límites a mí me ha costado muchísimo porque vengo de agradar, que me acepten, que me quieran.



¿Le ha pasado también en la música?Sí, me pasaba mucho, he estado pensando volver como vocalista estos seis años, decía 'no sé si quiero volver o no a la música'. Sentía mucho rechazo y mucho miedo a volver a enfrentarme, no a los demás, sino a mí, a esa necesidad de mostrarme. ¿Por qué quiero sacar música? Ahora es la primera vez en mi vida que estoy lanzando lo que quiero, cuando quiero, desde donde quiero y sin querer demostrar nada, ni siquiera a mí. Simplemente disfrutando del camino. Eso no me ha pasado nunca y llevo desde los 18 en la música, ahora no tengo apego al resultado porque no quiero demostrar. ¿Que luego va genial? Maravilloso, porque habré acompañado a más personas, que es lo que quiero. La música ha sido mi compañera de vida, mi objetivo es acompañar a cuantas más personas mejor.

Barei, cantante, compositora y compositora. JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ

Aunque ha estado seis años desaparecida como vocalista, sí que ha hecho alguna que otra actuación en directo, ¿verdad?He actuado solo una vez en Fulanita de Tal (Chueca) y en el Orgullo, nada más. Este domingo 7 de julio también voy a actuar en el Orgullo, que es lo único a lo que he dicho que sí. En el Orgullo siempre estoy. Es un compromiso mío, vital. Muchas veces me dicen 'no entiendo qué hace una heterosexual llevando por bandera al colectivo'. Y digo siempre: 'A mí no me hace falta haber pasado por una guerra o haber tenido un cáncer para querer acompañar con amor a las personas que sí han pasado por ello'. Puedo empatizar, aunque nunca voy a llegar a sentir lo mismo que ha pasado una persona en un caso así. Pero me gustaría que se hiciera esa reflexión. ¿Por qué no voy a poder apoyar un movimiento necesario para la libertad de los derechos de las personas?

"He estado seis años pensando en regresar como cantante, tenía miedo a volver a enfrentarme, no a los demás, sino a mí"

También ha seguido presente en la música como compositora.He estado de manera mucho más esporádica porque quería y podía estar en la crianza de mis hijos mellizos y organizarme como quería, que es algo que no todos los padres pueden hacer. He hecho tanto de compositora para artistas como de acompañamiento en el estudio. Por ejemplo, Chenoa me llama para que haga de vocal coach, la parte de interpretativa, le gusta que esté cuando ella graba dándole herramientas que ella considera que le puedo dar. Y yo agradecida. Me pasa con otros artistas: Brequette, ¿qué le voy a enseñar vocalmente? Nada, pero ella quiere que esté. Confían en mí a nivel autora y a nivel acompañamiento. Lorena Gómez también, obviamente, cuando va a grabar no le hago ninguna falta, porque tiene un vozarrón, pero sí confía en mí a la hora de componer. Así que sí he seguido en la música, pero desaparecer para la gente es no aparecer públicamente. Desaparezco de estar ante el público, pero no de mi trabajo en la industria.

¿Cómo es el proceso de componer para otros?Tengo cantantes como Brequette, por ejemplo, que me dicen de cero qué quieren, me dan referencias, me enseñan artistas, canciones, el tipo de tempo, sensación, sonoridad y de lo que quieren hablar... Entonces me pongo con ellos y con el productor y entre los tres lo creamos.



Luego hay artistas como Lorena Gómez o Chenoa a las que les puedo enseñar un tema ya hecho o medio hecho y se sientan conmigo y me dicen 'en lugar de esto, que no me siento identificada, voy a cambiarlo por esto'. Modifican parte de la letra o lo hacemos juntas. Adaptamos un tema que existe.



También existe la posibilidad de que me llame la editorial y me diga 'Malú está buscando un tema de este tipo'. Y a Malú no la conozco, pero busco información sobre su vida actual e intento intuir cómo se puede sentir en esta circunstancia de su vida. Obviamente, desde la suposición absoluta. Y escribo una canción que pienso que le pueda llegar. En este caso es sin conocer al artista y sin que luego modifique nada.



Y existe una cuarta forma: hago un tema sin pensar en ningún artista. Chenoa tiene un tema, A mi manera, que hicimos Fernando Montesinos, Rubén Villanueva y yo. Lo creamos pensando en hacer un buen tema y, cuando Chenoa me contactó para pedirme canciones, se lo mostré tal cual. Y lo cogió como estaba, no lo cambió.

Como vocalista, ¿está actualmente con alguna discográfica?Estoy independiente, en mis 24 años de carrera he estado siempre independiente, excepto de 2016 a 2017, que estuve con Universal. Cuando eres independiente tienes una ventaja: tú te lo guisas, tú te lo comes; lo que ganes es tuyo, y lo que pagas también. Pero no estás dentro del lobby, que son cuatro. Y para entrar en 40 Principales, en las grandes, en los conciertos tochos y tener una repercusión en radio y en Spotify, cuanto más cerca del lobby estés, más repercusión vas a tener. Si no estás ahí, estás jodido, porque llegas a donde llegas. Eso sí, sabiendo lo que haces y decidiendo tú en cada momento qué quieres hacer, porque yo he estado con Universal un año y era cabeza de león del 1 de febrero al 14 de mayo y el 15 no era ni cola de ratón. El 15 de mayo ni miraban mis canciones para intentar lanzar más. No con mala intención, sino que tienen tantos hilos que mover, que yo era el último. No pasa nada, pero suéltame antes. Si el 15 ya sabes que no me quieres, dame la carta de libertad, no me dejes hasta el verano siguiente perdiendo todo ese tren.



La cantante Barei JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ

¿Le afectó este tiempo de inactividad forzada?Claro. Yo vine con un millón y pico de oyentes mensuales y me soltaron en el 2017 con 30.000. No es lo mismo lanzar una canción cuando hay un millón de personas queriendo escucharte que cuando ya se han olvidado de ti porque llevas un año sin sacar nada. Y no porque no tuviera temas, yo mandaba todo el rato, pero caían en saco roto. Me ayudaron mucho esos meses de Eurovisión porque era una prioridad. También se unieron al barco después de que ganase Objetivo Eurovisión, había pagado todo, había hecho la canción, el disco, que luego sacaron una reedición. Pero más que pensar por qué ha sido, he aprendido mogollón. En ese momento dije 'madre mía, la que me viene encima, sola no puedo atender a tantos medios ni contestar a todo'. Me ayudó mucho a nivel logístico tener una discográfica. Pero es verdad que a nivel musical, ya estaba hecho, gané sin ellos.

¿Y le compensó a nivel económico?No he recibido ni un solo euro de Say Yay! A nivel de derechos de autor sí, eso es la SGAE. Pero a nivel ventas, se lo han quedado ellos, la letra pequeña de los contratos, eso lo he aprendido también... Tomar decisiones desde un estado anímico alterado como estaba el 1 de febrero no es buena opción. Tenía a Sony y a Universal para elegir y al día siguiente empezaba el viaje a Eurovisión. Entonces firmé con quien en ese momento pensé que era la mejor opción, pero se me quedaron cosas sin ver, porque lo vi rápido, desde el miedo y la incertidumbre, y eso no ayudó. Porque a mí me dieron un adelanto de dinero y tenía que devolverlo de un 12,5% de los beneficios. Es decir, si ganan 100 euros, míos son 12,5. Tenía que devolver mi cantidad no cuando entrase, sino cuando mi porcentaje llegase a esa cantidad. Así que no he llegado, porque después de Eurovisión te deshinchas, luego la pueden escuchar, eso es diferente, pero la compra de la canción está en esos meses hasta que es el día de la final. Así que no he devuelto todavía ese adelanto, estoy en deuda en cuanto a mi porcentaje y mi contrato, pero ellos realmente sí han ganado. Nunca lo podré devolver si no se sigue vendiendo. Pero ya está, estamos en paz, simplemente no voy a cobrar nunca por Say Yay!, a no ser que la gente la empiece a comprar ahora.

Y claro, tampoco ganó nada por ser representante de España.Qué va. En Eurovisión solo pierdes dinero, porque también puse dinero mío. Y teniendo a Universal, imagínate si hubiera ido sola. En Eurovisión aquí en España nadie gana dinero. La gente se piensa que es una fábrica de dinero, y lo es, pero no para los artistas. Ganas mucho en exposición.

Antes dijo que no le tiene apego al resultado. ¿Lo tenía en 2016? ¿Fue a Eurovisión para ganar?Si hablo por mí, no tenía como objetivo ganar, pero sí confiaba en que pudiera pasar. Mi objetivo era hacerlo lo mejor posible, que se me viera, que se notara que había trabajado, que había sido responsable y que estaba agradecida por esa oportunidad. Y eso lo hice, estoy supersatisfecha con lo que hicimos. No con la escenografía, ya sabemos que Federico...



"En Eurovisión solo pierdes dinero, la gente piensa que es una fábrica de dinero, y lo es, pero no para los artistas"

¿Y cree que la delegación española sí se presenta con intención de ganar?Para mí Eva Mora siempre ha querido ganar Eurovisión y creo que es la persona que más ha sabido cuidar a los artistas, a los autores y al festival en sí. Y lo digo con la boca bien grande, le pese a quien le pese. Ojalá vuelva Eva Mora a estar en la delegación [fue cesada en 2023], porque tiene mucho que ver el trato que hay entre las delegaciones a nivel interno y quién representa esa delegación. Europa no te recibe igual con un jefe de delegación que con otro. Eva era reportera, estuvo en el año de Chanel, y fíjate qué año. Llámalo casualidad, llámalo causalidad. Eva defiende muchísimo la creatividad del artista, de su equipo, sabe delegar perfectamente, tiene la humildad que debe tener un jefe de delegación, que se va a relacionar con muchísimos países, tiene que tener los conocimientos de cómo funciona Eurovisión y no quiere tener ningún tipo de foco. Y eso es fundamental para que los artistas brillen. El objetivo de una jefa de delegación como Eva Mora es que España brille y que el artista se sienta supercómodo y cero frustrado. Y, por lo que sé, el resto de artistas con los que he hablado están frustrados. Hay que mirar por quién se va a subir al escenario, que es quien va a poner la cara, la voz y todo, se va a exponer a las críticas.

El Benidorm Fest es una preselección muy diferente a la que usted vivió en 2016. ¿Se apuntaría?Como artista, no, a día de hoy. Soy de las que dice 'nunca digas nunca'. Pero actualmente prefiero ir como autora, no como artista. De hecho, ya fui con E'FEMME, compuse Uff!, el tema con el que se presentaron en 2023. Pero me he presentado todos los años, aunque solo escogieron esa canción. En todas las ediciones mando temas junto al artista, pero no me han seleccionado.

¿Cómo ha visto este año la polémica con Israel en Eurovisión?Si Eurovisión fuera meramente musical, que no lo es, y a las votaciones me remito, me parecería lícito que cualquier candidato de cualquier país participase, porque estás hablando solo exclusivamente de una canción. Partimos de la base de que Eurovisión nace de un movimiento reivindicativo, político y social a través de la música, queriendo aunar y hacer treguas. Si nos aferramos a eso y nos vamos a su esencia, no tiene sentido que nadie que esté en un conflicto bélico, que lo esté provocando o haciendo genocidios, pueda participar. Si le añades, además, que la candidata estaba muy a favor, con más razón. Se supone que es un festival de celebración, de intentar desde la unión, a través de la música, hacer una especie de tregua sociopolítica o exponer esos conflictos, pero desde la unión, el amor y el respeto. Ahí no había respeto, ni de los que estaban en contra hacia ella, que lo entiendo, ni de ella hacia los que no estaban a favor de la guerra. Por ende, se debería haber evitado, como se ha evitado con otros países como Rusia. No sé si es que hay más miedo a decirle que no, a poner el límite a Israel.