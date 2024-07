Eduardo Cruz, experto en ciberseguridad: "Vas a forzar a muchísima gente a tener ese carné sin que su intención sea ver porno"

"Extraño es el día o la semana en este país en los que no escuchemos que se haya producido una filtración de datos. Imagínate que mañana 100.000 personas han pedido acceso a ese bono y esa lista se publica, ya sea por una filtración por parte de la Administración o por un ciberataque. Una lista de gente que consume porno en Internet... Imagínate que, además, en esa lista hay 200 políticos o 200 jueces... ¿Qué pasaría?".

A través de ese ejemplo, Eduardo Cruz, experto en ciberseguridad, alerta de lo delicada que es la nueva herramienta en la que trabaja el Gobierno para evitar que los menores accedan a contenido pornográfico en internet.

Cruz loa el objetivo de la iniciativa del Ejecutivo: proteger a los niños. No obstante, critica "el medio" para alcanzarlo. En primer lugar, porque "podemos estar ante un posible atentado contra las libertades civiles". En segundo término, porque en el contexto actual es muy difícil que "el Gobierno garantice la protección de información sensible".

¿Te parece bien que el Gobierno pida a los usuarios de porno identificarse para poder acceder a estos contenidos? Sí, hay que frenar el acceso temprano de los menores a la pornografía. No, si te registras con el DNI no se produce un consumo anónimo. No lo tengo claro.

El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública garantiza el anonimato de los usuarios gracias al método que van a implantar para acceder a contenidos pornográficos: en la app Cartera Digital Beta el usuario podrá solicitar su credencial como persona mayor de edad y, una vez confirmada, la herramienta emitirá un pack de 30 credenciales, que no contendrán ningún dato personal, para gastar en 30 días en las plataformas.

"Pero tú, Gobierno, sí sabes quién soy. Viendo la debacle de la seguridad de la información en España, es peligroso", avisa Cruz, fundador de la start-up de control parental Qustodio que tiene cuatro millones de usuarios y que establece límites de uso en los dispositivos de los hijos, además de bloquear el contenido inapropiado automáticamente.

Más allá del asunto de la privacidad, de vital importancia, está el de la efectividad de la herramienta, que el Ejecutivo prevé tener lista después de verano. Por el momento, solo estarán obligadas a reclamar las credenciales de verificación aquellas plataformas afincadas en España, aunque el ministerio anunció este lunes que está en contacto con otras para pedirles que también lo hagan.

"Es imposible ponerle puertas al campo"

El problema es que la manera de consumir pornografía ha cambiado en los últimos años, y hoy el contenido para adultos puede verse en aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram y en redes sociales como X (antiguo Twitter).

"Es imposible ponerle puertas al campo. Siempre va a haber una manera de que alguien, si tiene la intención, consuma este tipo de contenidos. Y esto yo creo que ahonda en la problemática, ya que vas a forzar a muchísima gente a tener ese carné sin que su intención sea ver porno. Por ejemplo, en Twitter: si el día de mañana esto madura, tendré, como adulto, que autenticarme para poder acceder a la red social aunque no quiera consumir porno, sino por el simple hecho de que lo hay", explica el experto.

Esta medida es como instalar un aeropuerto cuando, seguramente, lo que necesitamos es una parada de autobús

Para Cruz "esta medida es como instalar un aeropuerto cuando, seguramente, lo que necesitamos es una parada de autobús", es decir, no se han agotado "hasta el infinito" las vías disponibles antes de implantar un sistema tan drástico. Una de ellas, la de las "campañas masivas" y el "fomento de la educación".

"Al final los niños con quien más tiempo pasan es con sus familias, y en las familias es donde crecen, se desarrollan, adquieren su cultura, su manera de ver el mundo... Por tanto, es en la familia donde al final tienen que tocarse estos temas", subraya.

Cabe destacar que el propio ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, admitió este lunes que la medida impulsada por su departamento puede ser criticada, pero confía en su efectividad. "Vamos a oír que esto no es suficiente y es verdad. Hay que hacer más cosas. Podemos oír incluso que puede haber formas de circunvalar esta solución", reconoció.

La libertad de información

Por último, el fundador de Qustodio, Eduardo Cruz, pide que no obviemos la posibilidad de que con este tipo de herramientas se asienten peligrosos precedentes. Hoy se centra la mirada en contenidos para adultos, pero mañana "podríamos dar otro paso y que, además de las libertades civiles, esté en peligro la libertad de información".

"No te quepa la menor duda de que en un futuro podremos estar hablando de contenido inapropiado. Por ejemplo, ¿las noticias falsas son contenidos inapropiados? Sí, pero en muchos casos lo que está hoy en discusión son principalmente aquellas noticias 'falsas' que a mí no me gustan porque no son del color que toca. Ahí damos otro paso más, muy peligroso", advierte.