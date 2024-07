Isaac Torres se convierte en 'influencer' de moda, pero a sus seguidores no les convence: "¿A esto se refería?"

Isaac Torres se ha convertio en el centro de todas las miradas. Que se diera a conocer en La isla de las tentaciones siempre ha acaparado portadas a raíz de su relación de idas y venidas con Lucía Sánchez, con quien tiene una hija, Mía. Sin embargo, en esta ocasión ha sido su vida privada, sino la profesional por la que se ha hecho noticia.

Y es que el influencer ha querido renovar su perfil de Instagram para convertirse en un creador de contenido de moda. Tras su fugaz paso por la industria musical, el catalán apuesta ahora por convertirse en modelo, aunque no todos sus seguidores parecen estar muy contentos con su decisión.

Desde que el televisivo presentara a su nueva pareja, Dana García, muchos criticaron que estuviera "viviendo del cuento" y que no se preocupara por su hija. Unos comentarios a los que no parece haber hecho mucho caso, pues él sigue con su nuevo objetivo. "Pronto haré vídeos con todos mis outfits. Tengo intención de enfocar mi perfil en una cuenta de moda", aseguró hace unos días.

Isaac Torres estrena una nueva faceta. isaacttorres / INSTAGRAM

Sin embargo, no han sido pocos los que no han visto con buenos ojos el cambio. Como así ha podido verse en el primer vídeo de esta nueva etapa, Lobo se presentó con una camisa azul con estampado y unos vaqueros ajustados. Un estilo básico que no ha sido recibido de la mejor manera. "¿A esto es a lo que se refería con hacer contenido de moda?", se han preguntado algunos seguidores.

Pero esta no ha sido la única publicación del recién estrenado influencer de moda. De la mano de una tienda de ropa de Puerto Real, Cádiz, ha compartido diferentes estilos para todo tipo de ocasiones. Por un lado, una camiseta estampada para un look veraniego. Seguida de esto, un estilo más casual, con una "camisa japonesa que marca estilo por sí sola", y finalmente una opción de "caballero" para todo tipo de eventos.